«Ъ»: осужденный за мошенничество президент «ФСБ» Першин получил УДО

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Президент «Фонда содействия безопасности», который был осужден за мошенничество, вышел на свободу на месяц раньше срока. Суд освободил его условно-досрочно. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Осужден Андрей Першин был полтора года назад на 5 лет. Он пытался получить с трех коммерсантов 24 млн руб., однако попался при получении первого транша. С учетом времени, проведенного в СИЗО, срок мужчина отбыл практически полностью.
Президент фонда не был отправлен в колонию. Он содержался в столичном изоляторе №5 «Водник». Администрация учреждения не возражала против удовлетворения ходатайства об УДО. Суд принял решение освободить осужденного.
Ранее сообщалось, что в Петербурге суд освободил бывших росгвардейцев. Они вымогали взятку у школьника. Фигуранты задержали подростка и стали требовать от него 30 000 рублей за «недоставление на медосвидетельствование и непривлечение к ответственности». Суд учел частичное признание вины подельников. Оба были освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы. Им назначили штраф. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Президент фонда не был отправлен в колонию. Он содержался в столичном изоляторе №5 «Водник». Администрация учреждения не возражала против удовлетворения ходатайства об УДО. Суд принял решение освободить осужденного.
Ранее сообщалось, что в Петербурге суд освободил бывших росгвардейцев. Они вымогали взятку у школьника. Фигуранты задержали подростка и стали требовать от него 30 000 рублей за «недоставление на медосвидетельствование и непривлечение к ответственности». Суд учел частичное признание вины подельников. Оба были освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы. Им назначили штраф. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова