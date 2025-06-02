Стало известно, изменит ли новый президент Польши отношения с Россией
Депутат Никонов: новый президент Польши не изменит отношения с Россией
Новый президент Польши Кароль Навроцкий является консервативным русофобом. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы Вячеслав Никонов.
«(Российско-польские отношения — ред.) не изменятся никак. Как был президентом консервативный русофоб Дуда, так и останется консервативный русофоб Навроцкий», — сказал Никонов.
В свою очередь политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в беседе с RT отметил, что Навроцкий негативно настроен не только по отношению к России, но и к Украине.
«Отношение к России после его победы вряд ли изменится. Навроцкий — представитель крайне националистического, антироссийского течения в польской политике. На посту директора Института национальной памяти он занимался сносом монументов советским военнослужащим», — рассказал эксперт.
Он также добавил, что Навроцкий будет делать антиукраинские выпады и не будет поддерживать Киев. Однако, по словам Буневича, в Польше не всё зависит от президента.
Напомним, на президентских выборах в Польше одержал победу кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.