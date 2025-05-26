Польша подняла авиацию в небо из-за активности России

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Оперативное командование родов польских вооруженных сил сообщило о поднятии авиации Польши и стран-союзников в небо над республикой в ответ на предполагаемую активность России на территории Украины. Это решение было принято уже вторую ночь подряд. Об этом пишет РИА Новости.
В публикации командования в соцсети X уточняется, что в связи с «активной операцией РФ на территории Украины» была активирована военная авиация, и оперативный командующий отдал приказ привести в действие все имеющиеся силы и средства.
Спустя три часа после поднятия в воздух самолеты вернулись на аэродромы. При этом в командовании подчеркнули, что «никаких нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было».
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ожидаются очень трудные дни из за неконструктивной позиции России на переговорах по Украине в Стамбуле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Спустя три часа после поднятия в воздух самолеты вернулись на аэродромы. При этом в командовании подчеркнули, что «никаких нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было».
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ожидаются очень трудные дни из за неконструктивной позиции России на переговорах по Украине в Стамбуле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова