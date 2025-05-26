Польша подняла авиацию в небо из-за активности России

Оперативное командование родов польских вооруженных сил сообщило о поднятии авиации Польши и стран-союзников в небо над республикой в ответ на предполагаемую активность России на территории Украины. Это решение было принято уже вторую ночь подряд. Об этом пишет РИА Новости.