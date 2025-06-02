TVP: оппозиционный кандидат Навроцкий побеждает на выборах президента Польши
Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий побеждает на выборах президента Польши с 51% голосов. Об этом сообщает TVP.
На данный момент госизбирком обработал уже 99,55% бюллетеней. Соперником Навроцкого является кандидат от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский. За него проголосовали 49% избирателей.
Окончательное объявление победителя выборов состоится после подсчета всех бюллетеней. Официальные результаты огласят в понедельник вечером или во вторник.
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