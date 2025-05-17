Политолог предсказал последствия выборов в Польше для Украины

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Следующим президентом Польши станет противник Украины. Как предсказал политолог Вадим Трухачев, это произойдет вне зависимости от итогов выборов, которые пройдут в европейской стране в это воскресенье, 18 мая. Его слова приводит «РИА Новости».
По мнению Трухачева, каждый из кандидатов на пост главы государства негативно настроен к Киеву.
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«Исторически поляки относились к украинцам как к домашней скотине, поэтому, когда приехали беженцы и стали вести себя по-хамски, требуя все больше, люди были шокированы, — поясняет эксперт. — Так что ограничение украинцев в правах неизбежно при любом следующем президенте»По данным опросов, фаворитом предвыборной гонки является мэр Варшавы и лидер «Гражданской оппозиции» Рафал Тшасковский. За него готовы проголосовать почти треть (31,5%) избирателей. На втором месте среди респондентов оказался глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий (23,6%). А замыкает тройку Славомир Ментцен (12,6%) из националистической «Конфедерации».
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Лидия Пономарева