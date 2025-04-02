Стало известно, к чему приведут новые европейские санкции против России

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Новые антироссийские санкции Евросоюза не имеют смысла, так как больше ударят по самой Европе, чем по России. Об этом заявил доцент ГУУ, экономист Максим Чирков. При этом, по его словам, шесть европейских стан все же объявили о готовности ввести новые ограничения.
«Это результат отсутствия обратной связи в европейском гражданском обществе. Демократические процессы в Европе деградируют, что позволяет некоторым политикам проводить самоубийственную для своих стран политику. <…> Все больше людей выступают за снижение напряженности, но отдельные политики продолжают играть на обострение. В конечном итоге это плохо для них закончится», — пояснил аналитик в беседе с «Известиями».Тем временем эксперт Финансового университета Игорь Юшков отметил, что цены на нефть марки Brent вырастут до 90 долларов за баррель, если США действительно решатся надавить на Иран и начнут задерживать его нефтяные танкеры. В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик уточнил, что при противоположном сценарии ее стоимость заметно упадет.
«Если же будет противоположный сценарий, когда продолжается торговая война, которая приводит к замедлению мировой экономики, то цены на какой-то период могут уйти в район $60 за баррель Brent, но это уже будет вызывать коррекцию в добыче топлива. Пока мы видим некое такое равновесие вокруг $70 за баррель», — поделился эксперт.Читайте также:
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