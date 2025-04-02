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Марин Ле Пен проиграла еще тогда, когда поддержала бывшего президента США Джо Байдена и американскую пропаганду против России. Об этом заявил профессор Парижской академиии геополитики Алеся Милорадович. По ее словам, суд над Ле Пен — повторение спектакля, который происходит каждые пять лет в преддверии президентских выборов.
«Марин Ле Пен принесли в жертву. Но и она пожертвовала Францией, когда слила предвыборные дебаты, а позже и выборы своему конкуренту — представителю глобалистов Макрону. Она проиграла, когда поддержала Байдена и американскую пропаганду против России и поступилась интересами французского бизнеса в угоду глобалистам», — поделилась эксперт с Общественной Службой Новостей.В то же время лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо пояснил, что дипломатия во Франции — это лишь фасад, за которым скрывается множество способов устранения политических оппонентов. В беседе с RT политик подчеркнул, что отстранение Ле Пен как конкурента откроет дорогу более лояльному лидеру партии Жордану Барделла, который, к примеру, более солидарен с позицией НАТО по Украине.
«Есть множество способов избавиться от кандидата или оппонента. Например, судебные решения с автоматическим ограничением на участие в выборах... Или можно устранить оппонента из СМИ, и это используется все чаще», — рассказал Филиппо.Читайте также:
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