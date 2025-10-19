Стало известно, как будет отбывать наказание экс-президент Франции Саркози

19 октября 2025, 12:23

BFMTV: Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере

Николя Саркози (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Бывший президент Франции Николя Саркози будет отбывать пятилетний тюремный срок в одиночной камере парижской тюрьмы Санте. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.