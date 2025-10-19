Стало известно, как будет отбывать наказание экс-президент Франции Саркози
Бывший президент Франции Николя Саркози будет отбывать пятилетний тюремный срок в одиночной камере парижской тюрьмы Санте. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
25 сентября суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам заключения по делу о ливийском финансировании его президентской кампании 2007 года. Исполнять наказание экс-президент начнет 21 октября.
Ранее сын Саркози, Луи, призвал к проведению манифестации в поддержку отца в день его заключения.
Дело инициировали в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, свидетельствовавших о передаче Ливией 50 миллионов евро на нужды избирательной кампании Саркози. В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин заявил, что перевозил из Ливии в МВД Франции чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро, которые передавались администрации Саркози и лично кандидату.
В 2018 году Саркози предъявили обвинения в коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии средств. Однако в ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений.
