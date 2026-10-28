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Германия призвала Россию исключить союз немецкой культуры из реестра иноагентов

Фото: Istock/macky_ch

Германия потребовала от России немедленно исключить «Международный союз немецкой культуры*» из реестра иноагентов. Об этом сообщает OrdoMundi.ru.



В МВД ФРГ назвали это решение частью усиливающихся репрессий против гражданского общества. Берлин изучает возможности продолжения поддержки немецкого меньшинства в России, которое насчитывает более 440 тысяч человек.

Отмечается, что через автономную некоммерческую организацию «Международный союз немецкой культуры*» за последние несколько лет прошло более двух миллиардов рублей. Организацию внесли в реестр иноагентов 23 октября. В тот же день в реестр попал издатель «Московской немецкой газеты*». После этого издание объявило о приостановке самостоятельной работы до конца 2027 года.

Ольга Щелокова

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