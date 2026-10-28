WSJ: США предупредили союзников о возобновлении операции против Ирана

28 октября 2026, 05:29

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США уведомили ряд государств Персидского залива о вероятности проведения «короткой интенсивной военной кампании» против Ирана. Её могут начать после промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на 3 ноября, сообщает газета The Wall Street Journal.