WSJ: США предупредили союзников о возобновлении операции против Ирана
США уведомили ряд государств Персидского залива о вероятности проведения «короткой интенсивной военной кампании» против Ирана. Её могут начать после промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на 3 ноября, сообщает газета The Wall Street Journal.
По данным издания, в рамках подготовки к возможному конфликту Пентагон вывез американских военнослужащих с ближневосточных баз, где существовала угроза их безопасности. В регионе идёт наращивание боеприпасов, а бомбардировщики и истребители приводятся в состояние готовности к боевым вылетам.
При этом, как сообщает газета, президент США Дональд Трамп пока не утвердил окончательное решение о возобновлении военной операции, однако склоняется к тому, чтобы после выборов нанести масштабный удар. В качестве потенциальных целей такой атаки рассматриваются объекты иранской инфраструктуры, включая ядерные установки.
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