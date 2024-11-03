В Германии заявили о тайных переговорах России и Украины

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Россия и Украина якобы тайно ведут непубличные переговоры, чтобы определить возможные уступки с обеих сторон. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit, отмечая, что в обсуждениях участвуют страны G7 и Китай.
По информации издания, переговоры ведут политические советники, вся информация конфиденциальна. В материале говорится, что стороны обсуждают отказ от ударов по энергообъектам, обмен военнопленными, возвращение детей, новую зерновую сделку и судьбу Крыма.
Die Zeit заявляет, что переговорные встречи проходили уже не раз — в Дании, Украине, Швейцарии и Саудовской Аравии.
Отмечается, что вопрос о том, будут ли официальные мирные переговоры между Москвой и Киевом, уже решен, сейчас стороны определяются когда и где их проводить.
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Die Zeit заявляет, что переговорные встречи проходили уже не раз — в Дании, Украине, Швейцарии и Саудовской Аравии.
Отмечается, что вопрос о том, будут ли официальные мирные переговоры между Москвой и Киевом, уже решен, сейчас стороны определяются когда и где их проводить.
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Данил Пономарев