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В Германии заявили о тайных переговорах России и Украины

Die Zeit: Москва и Киев ведут непубличные переговоры об уступках с обеих сторон
Фото: iStock/FabrikaCr

Фото: iStock/FabrikaCr

Россия и Украина якобы тайно ведут непубличные переговоры, чтобы определить возможные уступки с обеих сторон. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit, отмечая, что в обсуждениях участвуют страны G7 и Китай.
По информации издания, переговоры ведут политические советники, вся информация конфиденциальна. В материале говорится, что стороны обсуждают отказ от ударов по энергообъектам, обмен военнопленными, возвращение детей, новую зерновую сделку и судьбу Крыма.

Die Zeit заявляет, что переговорные встречи проходили уже не раз — в Дании, Украине, Швейцарии и Саудовской Аравии.



Отмечается, что вопрос о том, будут ли официальные мирные переговоры между Москвой и Киевом, уже решен, сейчас стороны определяются когда и где их проводить.

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#россия
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США не смогут удержать Израиль от ответа на новую атаку Ирана
Axios: США предупредили Тегеран о неизбежном ответе Израиля на новую атаку Ирана
03 ноября 2024, 03:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США предупредили Иран, что не смогут удержать Израиль от ответа на новую атаку со стороны Тегерана. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на источники. Белый дом также подчеркнул, что израильский ответный удар может уже не носить «точечный» характер.
«Администрация Байдена недавно предостерегла Иран от новой атаки на Израиль и подчеркнула, что не сможет сдержать израильтян», — говорится в материале.
По словам источника из руководства США, сообщение Тегерану передали напрямую, подчеркнув, что Вашингтон не сможет остановить Израиль от ответного удара. Бывший израильский чиновник в беседе с порталом опроверг слова первого собеседника, заявив, что сообщение для Ирана передали через Швейцарию.

Ранее сообщалось, что высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о нанесении ответного удара по Израилю после атаки его армии на республику 26 октября. Отмечалось, что военный ответ Ирана на израильскую атаку станет намного мощнее всех предыдущих и будет нанесен совместно с силами Оси сопротивления.

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Раскрыто, чего боятся США в период между выборами и инаугурацией
WP: США готовятся к дестабилизации страны из-за рубежа в период после выборов
03 ноября 2024, 02:53

Фото: iStock/Vacclav

США готовятся к зарубежному вмешательству для дестабилизации страны в переходный период после президентских выборов, но перед инаугурацией нового президента 20 января 2025 года. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Среди угроз называют также Россию.
По информации газеты, Белый дом и Пентагон работают в режиме повышенной готовности, отслеживая иностранное вмешательство, при помощи которого другие страны попытаются дестабилизировать обстановку в Штатах. Источником такой угрозы называют в том числе Иран, КНДР, Россию и Китай.
«В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», — говорится в материале.
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#сша
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Лавров подвел итоги саммита БРИКС в Казани
Лавров: декларацию саммита БРИКС в Казани согласовали с балансом всех интересов
03 ноября 2024, 01:55

Глава МИД России Сергей Лавров (фото: сайт Кремля)

Итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани удалось согласовать с балансом всех интересов, никто из участников не оказывал на другого давления. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS. По его словам, взаимоприемлемые формулировки в документе были найдены по всем вопросам.
«Принятую Декларацию удалось согласовать на основе баланса интересов. Никто, как это бывает на западных форумах, не пытался ни на кого давить. Искали обоюдно взаимоприемлемые формулировки. Они были найдены по всем вопросам», — пояснил он.
Глава МИД РФ отметил, что главным призывом итоговой декларации стала необходимость заметно увеличить участие стран Глобального Юга и Глобального Востока в управлении мировыми процессами.
«Это необходимость существенного повышения доли стран Глобального Юга и Глобального Востока в механизмах глобального управления, включая Совет Безопасности ООН, МВФ, Всемирный банк и ВТО», — подчеркнул Лавров.
Ранее российский министр отмечал, что Запад следует выводить на чистую воду с его отношением к Украине, которой он позволяет грубо нарушать Устав ООН. Западные страны, заявил он, всегда вспоминают из Устава лишь принцип территориальной целостности, предпочитая игнорировать все остальные положения.

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Стало известно, с чего началось сотрудничество Маска и Трампа
NYT: сотрудничество Маска и Трампа началось после письма с политическим советом
02 ноября 2024, 23:58

Дональд Трамп (фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Сотрудничество американского миллиардера Илона Маска и кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа началось, когда первый отправил сообщение с небольшим политическим советом. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT). Отмечается, что основатель Space X посоветовал бывшему главе государства не критиковать досрочное голосование.
По информации издания, Маск написал письмо Трампу в апреле 2024 года, в котором посоветовал перестать осуждать досрочное голосование, так как это может разрушить его репутацию. Миллиардер и не надеялся получить ответ, однако Трамп в тот же день выложил пост в своей соцсети Truth Social, одобрил такой способ голосования.
«Вы должны перестать говорить людям, чтобы они не голосовали досрочно», — цитируют в материале слова Маска.
Газета отмечает, что тесное сотрудничество между Трампом и Маском началось именно с этого момента.

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Лавров раскрыл грубейшее нарушение принципов Устава ООН на Украине
Лавров: Запад игнорирует нарушения Устава ООН со стороны Украины
02 ноября 2024, 23:36

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (фото: сайт Кремля)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Запад следует выводить на чистую воду с его отношением к Украине, которой он позволяет грубо нарушать Устав ООН. Об этом он заявил во время интервью для международной сети TV BRICS. По его словам, западные страны всегда вспоминают из Устава лишь принцип территориальной целостности, предпочитая игнорировать все остальные положения.
«Самое главное - Устав ООН (до упоминания принципов территориальной целостности и самоопределения народов) требует от всех членов ООН уважать права человека - независимо от расы, пола, языка и религии. Запад, который на каждом углу и по любому поводу кричит, что он — чемпион прав человека, в украинском кризисе ни разу про это не упоминал», — пояснил он.
Глава МИД РФ напомнил, как на Украине последние 10 лет систематически и на законодательном уровне запрещают русский язык и борются с канонической Украинской православной церковью. Однако Запад, отметил он, не замечает этого и не хочет замечать.

Лавров подчеркнул, что принципы Устава ООН следует применять во всей их полноте, а не выборочно, чем занимаются западные страны.
«Что это означает? Запад предпочитает говорить об Украине, вспоминая лишь принцип территориальной целостности, и формулирует таким образом, как будто других принципов в Уставе ООН нет. Но в нем есть еще принцип самоопределения народов», — объяснил российский министр.
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Стало известно о состоянии Зеленского из-за неудач ВСУ на фронте
NYT: Зеленский выглядит изможденным из-за неудач ВСУ на фронте и выборов в США
02 ноября 2024, 23:08

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский выглядит напряженным и изможденным из-за неудач ВСУ на фронте и беспокойства от грядущих выборов в США. Об этом несколько американских чиновников заявили газете The New York Times (NYT). По их словам, они обратили внимание на его состояние во время встречи в Киеве на прошлой неделе.
«После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел изможденным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США», — пишет издание.
По информации газеты, выборы президента США и их неизвестны результат также вызывают тревогу и беспокойство и у простых украинцев. Помимо этого, отмечается в статье, у них падает моральный дух из-за непрестанного продвижения ВС РФ и страха, что военная поддержка Запада сойдет на нет.

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#выборы
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#чиновники
#вс рф
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Политолог Межуев назвал условие изменений отношений между РФ и США
Политолог Межуев: При победе Трампа отношения РФ и США могут измениться
02 ноября 2024, 20:49

Фото: iStock/Sven Loeffler

Политолог-американист Борис Межуев заявил, что в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа отношения Москвы и Вашингтона могут измениться.
При этом специалист не рассчитывает на потепление во взаимоотношениях двух стран. Однако, отмечает он, Трамп может попытаться урегулировать конфликт на Украине.

«Если Трамп выиграет выборы, отношения США и России могут измениться. Но это во многом зависит от России. Трамп попытается прекратить или хотя бы приостановить военный конфликт на Украине. Но ни Москва, ни Киев не выразили явной поддержки плану Трампа. Даже если удастся достичь мира, Россия не станет надёжным партнёром США. Снятия санкций и отхода Москвы от Пекина и Тегерана тоже не стоит ждать», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Межуев.

Ранее заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что победителя на предстоящих выборах президента в США предсказать невозможно из-за системы голосования, а также непредсказуемости колеблющихся штатов.

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#россия
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#политолог
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Политолог Демчук объяснил невозможность предсказать победителя на выборах США
02 ноября 2024, 19:27

Фото: iStock/rarrarorro

Заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что победителя на предстоящих выборах президента в США предсказать невозможно из-за системы голосования, а также непредсказуемости колеблющихся штатов.
«Шансы у них примерно одинаковые. Никто сейчас не возьмется предсказывать исход выборов. Всё будет зависеть от явки в колеблющихся штатах. Все опросы общественного мнения в силу ограниченности выборки имеют достаточно большую погрешность в 1-2%. Всё будет решаться в колеблющихся штатах, и то буквально в их отдельных округах», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.

До этого Камала Харрис заявила, что у Демократической партии есть план на случай, если Дональд Трамп раньше подсчётов голосов на выборах объявит о своей победе.

«К сожалению, мы готовы к тому, что он это сделает, и, если мы узнаем, что он на самом деле манипулирует прессой и пытается манипулировать консенсусом американского народа, мы готовы отреагировать», — приводят argumenti.ru со ссылкой на Reuters слова Харрис.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил сомнения в способности вице-президента Камалы Харрис вести переговоры с Россией и Китаем.

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#сша
#дональд трамп
#выборы
#президент
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Захарова о вступлении чехов в ВСУ: Президенту Чехии не нужны свои граждане
02 ноября 2024, 18:32

Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ)

Те 66 граждан Чехии, которым президент республики Петр Павел разрешил отправиться на Украину и вступить в ВСУ, очевидно, больше не нужны своей стране. об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала «Известиям» решение чешского лидера по поводу участия граждан республики в конфликте на Украине.

«Видимо, они больше Петру не нужны», — сказала российский дипломат.

Ранее в этот день Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря президента Чехии Филиппа Платоша сообщило, что Павел позволил 66 гражданам Чехии отправиться на Украину с тем, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Всего такое разрешение запросили 180 человек. Известно, что раньше некоторое количество чехов отправились на Украину самостоятельно, безо всякого разрешения.

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