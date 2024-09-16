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Индийский МИД не стал вводить ограничения в отношении российских СМИ, несмотря на уговоры Вашингтона. В частности, речь идет о телеканале RT, указывает Hindu, ссылаясь на источники.
«Это будет расценено как двойные стандарты со стороны Глобального Юга, на который они пытаются нацелиться. Индия, очевидно, не будет реагировать на такое американское давление», — сказано в материале.По данным журналистов, официальная Америка говорила с представителями индийского МИДа, чтобы те присоединились к ограничениям, отозвав аккредитации у журналистов РФ и внеся их в соответствующий список.
«Хотя министерство (иностранных дел. — Прим. ред.) хранило молчание по этому вопросу, официальные лица правительства заявили, что обсуждения санкций не имеют отношения к Индии», — резюмировали обозреватели.Страны коллективного Запада стали вводить всевозможные санкции против России на фоне спецоперации на Украине.
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