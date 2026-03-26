В Кувейте предотвратили террористический акт
Полиция Кувейта задержала шестерых мужчин по подозрению в подготовке покушения на руководство страны. Об этом сообщила пресс-служба местного МВД в соцсети X.
По информации ведомства, благодаря оперативным действиям служб безопасности удалось предотвратить террористический заговор. Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых граждан Кувейта и одного иностранца, ранее лишенного гражданства.
Полиция также установила личности 14 подозреваемых, находящихся за рубежом. Среди них — два гражданина Ирана и два ливанца. По данным МВД, эти лица связаны с движением «Хезболла».
Как уточнили в министерстве, задержанные признались в шпионаже, участии в террористической организации, подготовке покушений на видных государственных деятелей, а также в прохождении военной подготовки за границей под руководством членов радикальной ячейки.
Читайте также: