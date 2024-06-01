Стало известно, как Киев отреагировал на удары ВС РФ по военным объектам в Харькове

Фото: iStock/Jakub Laichter
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что украинские силовики вывозят из Харькова и некоторых регионов Харьковской области архивы и личные дела сотрудников, приводит его слова РИА Новости.
Такие действия обусловлены успешными ударами ВС РФ по военным объектам в Харькове.
По словам Ганчева, в регионе наблюдается отток властей. Так же, как раньше силовики вывозят дела личного состава западнее.
Прежде сообщалось, что ВС РФ достигли значительного успеха на харьковском направлении. Российской армии удалось выровнять линию фронта и уничтожить переправу ВСУ в Купянском районе.
Читайте также:
Частичное снятие запрета США ударять по России разочаровало Киев
Подполье: Киев пытается вербовать белгородцев с родственниками в Харькове
Украинский военный рассказал о своей готовности идти на Киев вместе с русскими
По словам Ганчева, в регионе наблюдается отток властей. Так же, как раньше силовики вывозят дела личного состава западнее.
Прежде сообщалось, что ВС РФ достигли значительного успеха на харьковском направлении. Российской армии удалось выровнять линию фронта и уничтожить переправу ВСУ в Купянском районе.
Читайте также:
Частичное снятие запрета США ударять по России разочаровало Киев
Подполье: Киев пытается вербовать белгородцев с родственниками в Харькове
Украинский военный рассказал о своей готовности идти на Киев вместе с русскими
Анастасия Хохлова