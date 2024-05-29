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Боец украинской армии признался, что он и его сослуживцы готовы вместе с российскими военными наступать на Киев. Об этом он заявил в частном разговоре.
Подпольщики сумели в поезде скрытно снять видео беседы солдат ВСУ с гражданскими попутчиками и передали его затем в распоряжение РИА Новости. На кадрах записи один из украинских военных правдиво говорит о своём отношении к конфликту.
Другой украинский военнослужащий рассказал, что в его бригаде осталось около 20% бойцов от изначального числа. По его словам, в ряды ВСУ поступаю неподготовленные новобранцы. Кроме того, солдат украинской армии не обеспечивают должным образом снарядами и боеприпасами. Он также сообщил, что тела погибших командование не разрешает забирать, чтобы не выплачивать компенсации.
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«Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И все бы это давно закончилось», — заявил военнослужащий Вооружённых сил Украины.
Другой украинский военнослужащий рассказал, что в его бригаде осталось около 20% бойцов от изначального числа. По его словам, в ряды ВСУ поступаю неподготовленные новобранцы. Кроме того, солдат украинской армии не обеспечивают должным образом снарядами и боеприпасами. Он также сообщил, что тела погибших командование не разрешает забирать, чтобы не выплачивать компенсации.
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Александр Бойцов