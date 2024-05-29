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Сотрудники украинских спецслужб пытаются вербовать граждан России, у которых родственники проживают в Харькове. Об этом рассказали представители организации пророссийского подполья «Дозор».
В разговоре с ТАСС подпольщики рассказали, что харьковчан держат в страхе новоявленные эсэсовцы в лице сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкоматов). СБУ впали в настоящую истерику, предчувствуя близкое поражение, и пытаются вербовать белгородцев, угрожая расправой над родственниками, которые проживают в Харькове.
По совам подпольщиков, харьковчане в свою очередь переживают за жителей Белгорода, которые подвергаются постоянным террористическим атакам. В городе наблюдается активное перемещение военной техники и боевых подразделений, строятся фортификационные сооружения. Похожая ситуация наблюдается в Одессе, где ВСУ также готовятся к обороне, заключил представитель подполья.
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Александр Бойцов