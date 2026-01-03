Трамп показал снимок захваченного президента Венесуэлы Мадуро
Трамп показал снимок захваченного Мадуро на судне МС США USS Iwo Jima
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографию, на которой запечатлели задержанного венесуэльского лидера Николаса Мадуро на борту американского корабля ВМС USS Iwo Jima.
На снимке Мадуро в сером спортивном костюме, в крупных наушниках и тёмных очках, в руке он держит бутылку воды.
Ранее Трамп заявил, что Мадуро и его супругу захватили и вывезли из Венесуэлы. По словам политика, США нанесли «успешный удар» по стране, а операцию провели совместно с американскими правоохранительными органами.
Перед этим В США раскрыли важную деталь захвата Мадуро.
Читайте также: