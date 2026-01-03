Достижения.рф

Трамп показал снимок захваченного президента Венесуэлы Мадуро

Трамп показал снимок захваченного Мадуро на судне МС США USS Iwo Jima
Николас Мадуро (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографию, на которой запечатлели задержанного венесуэльского лидера Николаса Мадуро на борту американского корабля ВМС USS Iwo Jima.



На снимке Мадуро в сером спортивном костюме, в крупных наушниках и тёмных очках, в руке он держит бутылку воды.

Николас Мадуро (Фото: Truth Social/@realDonaldTrump)

Ранее Трамп заявил, что Мадуро и его супругу захватили и вывезли из Венесуэлы. По словам политика, США нанесли «успешный удар» по стране, а операцию провели совместно с американскими правоохранительными органами.

Перед этим В США раскрыли важную деталь захвата Мадуро.
Никита Кротов

