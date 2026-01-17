«Не отдавать деньги украинцам»: Орбан высказался о курсе Венгрии перед выборами

17 января 2026, 17:08

Орбан обозначил ключевые пункты предвыборной программы

Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о ключевых положениях предвыборной программы действующего правительства в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля. Выступление главы кабинета прошло на встрече с активистами правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в городе Мишкольц, сообщает ТАСС.