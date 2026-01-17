«Не отдавать деньги украинцам»: Орбан высказался о курсе Венгрии перед выборами
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о ключевых положениях предвыборной программы действующего правительства в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля. Выступление главы кабинета прошло на встрече с активистами правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в городе Мишкольц, сообщает ТАСС.
По словам Орбана, одним из главных принципов будущей политики Венгрии станет отказ от участия в военном конфликте на Украине, а также прекращение финансовой поддержки Киева за счёт венгерского бюджета. Эти пункты, подчеркнул премьер-министр, являются принципиальными для его команды.
Орбан обозначил четыре ключевых условия успешного развития страны в ближайшие годы: сохранение семейных ценностей как основы общества, развитие экономики, основанной на труде, отказ от передачи средств Украине и недопущение втягивания Венгрии в войну.
Глава правительства также заявил, что в случае победы на выборах его кабинет будет строго придерживаться заявленного курса. По его словам, власти не позволят руководству Евросоюза втянуть страну в конфликт и не станут финансировать Украину.
При этом Орбан подверг критике оппозиционную партию «Тиса», заявив, что в случае её прихода к власти Будапешт начнёт следовать политике Брюсселя и может оказать военную помощь Киеву.
