Макрон пришел на встречу в Елисейском дворце в темных очках
LP: Макрон пришел на встречу в Елисейском дворце в очках из-за проблем с глазом
Президент Франции Эммануэль Макрон побывал на встрече в Елисейском дворце в солнцезащитных очках после сообщений о его покрасневшем глазе, передает издание Le Parisien.
Мероприятие касалось перспектив институционального развития Новой Каледонии.
«Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы», — пояснил Макрон.
Французский лидер перед началом встречи предупредил, что всем участникам придется смириться с тем, что ему придется носить очки некоторое время.
До этого офтальмолог Шилова объяснила покраснение глаза Макрона сильным перенапряжением. Подробнее читайте в материале «Радио 1».