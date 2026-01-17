Достижения.рф

Макрон пришел на встречу в Елисейском дворце в темных очках

LP: Макрон пришел на встречу в Елисейском дворце в очках из-за проблем с глазом
Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон побывал на встрече в Елисейском дворце в солнцезащитных очках после сообщений о его покрасневшем глазе, передает издание Le Parisien.



Мероприятие касалось перспектив институционального развития Новой Каледонии.

«Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы», — пояснил Макрон.

Французский лидер перед началом встречи предупредил, что всем участникам придется смириться с тем, что ему придется носить очки некоторое время.

До этого офтальмолог Шилова объяснила покраснение глаза Макрона сильным перенапряжением. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0