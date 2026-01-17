Макрон пришел на встречу в Елисейском дворце в темных очках

17 января 2026, 07:31

LP: Макрон пришел на встречу в Елисейском дворце в очках из-за проблем с глазом

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон побывал на встрече в Елисейском дворце в солнцезащитных очках после сообщений о его покрасневшем глазе, передает издание Le Parisien.





Мероприятие касалось перспектив институционального развития Новой Каледонии.





«Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы», — пояснил Макрон.