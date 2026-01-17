В Дании проходят массовые демонстрации против притязаний США на Гренландию
В ряде городов Дании проходят масштабные акции протеста против притязаний США на Гренландию. Об этом сообщает телеканал TV2.
Массовые демонстрации охватили Ольборг, Орхус, Оденсе и Копенгаген. Значительное число людей собралось на площади перед ратушей в столице. Участники акции заполнили всё пространство, они несут гренландские флаги и плакаты с лозунгами «Руки прочь!» и «Солидарность!».
Журналисты отмечают, что точную численность собравшихся определить сложно из-за большого количества людей. Из центра Копенгагена колонна демонстрантов направилась к зданию посольства США. Участники акции требуют уважать принципы демократии и право жителей Гренландии самостоятельно определять свою будущую судьбу.
Накануне в России назвали планы Трампа на Гренландию далёкими от международного права.
