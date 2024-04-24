В Северной Корее сравнили военную помощь США с психотропным препаратом для Зеленского

Новая помощь США только временно поможет украинским властям. Об этом сказано в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Им Чхон Иль заявил, что законопроект США о дополнительной военной помощи — это всего лишь психотропное вещество, временно облегчающие страх своры Владимира Зеленского.
Дипломат отметил, что слова украинского лидера о намерении продолжать сопротивление России нельзя не расценивать как истерику «Дон Кихота XXI века».
23 апреля, Сенат США на процедурном голосовании принял пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных российских активов для передачи Киеву.
Объем пакета составляет 95 млрд долларов, среди которых 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также финансы на оказание гумпомощи мирным гражданам в зонах конфликта.
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Дипломат отметил, что слова украинского лидера о намерении продолжать сопротивление России нельзя не расценивать как истерику «Дон Кихота XXI века».
23 апреля, Сенат США на процедурном голосовании принял пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных российских активов для передачи Киеву.
Объем пакета составляет 95 млрд долларов, среди которых 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также финансы на оказание гумпомощи мирным гражданам в зонах конфликта.
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Алина Юрчак