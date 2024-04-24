В Северной Корее сравнили военную помощь США с психотропным препаратом для Зеленского

Американское правительство продолжит вводить санкции в отношении энергетического сектора России и связанной с ним инфраструктуры. Об этом заявил замминистра энергетики США Джеффри Пайетт на конференции по энергетической безопасности на площадке Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, передает РИА Новости.