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Вступление президента США Дональда Трампа в свою должность напрямую никак не отразится на курсе рубля или других валют по отношению к доллару, все зависит только от экономической политики американского лидера. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, доллар может окрепнуть при индустриализации и повышением эффективности экономики США.
«Что касается пары рубль — доллар, то курс зависит не только от позиции самого доллара как такового, но и от позиции рубля, потому что мы сравниваем две валюты. Чтобы рубль не терял свои позиции по отношению к доллару, нужно заниматься тем же в отношении российской экономики», — пояснил финансист в беседе с «Вечерней Москвой».Тем временем сенатор Алексей Пушков обратился к команде Трампа и сообщил, где хранится ключ к разрешению конфликта на Украине. По его мнению, американцам следует искать его не в Брюсселе, Лондоне или Киеве, а в Москве, сообщают argumenti.ru. Он также подчеркнул, что формула мира должна отвечать интересам безопасности России.
«Попытки обойти эти интересы или пойти по пути давления на Россию оставят Трампа с нерешенной проблемой и сделают его наследником политики Байдена, крайне опасной и бесперспективной», — отметил Пушков.Читайте также:
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