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Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин выразил сомнения относительно достоверности информации, опубликованной в газете Wall Street Journal, о намерениях команды Дональда Трампа, который выиграл президентские выборы в США, касательно Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее WSJ сообщила о новой концепции команды Трампа по разрешению конфликта на Украине. Стало известно, что план включает несколько ключевых пунктов, которые могут существенно изменить текущую динамику конфликта.
Окружение Трампа предложило создать демилитаризованную зону вдоль линии фронта и обеспечить новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно отказаться от вступления в НАТО.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статья газеты Wall Street Journal о плане команды Дональда Трампа по Украине является абстрактной.
Несмотря на активные обсуждения, сам Дональд Трамп пока не утвердил конкретный план и примет решение после консультаций с ключевыми помощниками.
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Окружение Трампа предложило создать демилитаризованную зону вдоль линии фронта и обеспечить новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно отказаться от вступления в НАТО.
«В целом можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах… Вбросов в газетах всегда много», — сказал Литвин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статья газеты Wall Street Journal о плане команды Дональда Трампа по Украине является абстрактной.
WSJ сообщила о новой концепции команды Трампа по разрешению конфликта на Украине
Несмотря на активные обсуждения, сам Дональд Трамп пока не утвердил конкретный план и примет решение после консультаций с ключевыми помощниками.
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Дарья Осипова