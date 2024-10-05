Стало известно, как союзники давят на Зеленского

Союзники Киева приступают к новому этапу оказания давления на Украину и её президента Владимира Зеленского с целью договориться об окончании конфликта. Об этом сообщает испанская газета El Pais.
Отмечается, что союзники государства настаивают на завершении конфликта. Смену их отношения показало снижение поддержки Зеленского в ходе его визита в США. А многочисленные высказывания остальных партнёров Киева в сентябре указывают на необходимость провести мирные переговоры как можно скорее.
На прошлой неделе украинский лидер провёл встречу с президентом США Джо Байденом. Он пытался добиться разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Однако Белый дом не дал такого разрешения.
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Анастасия Чинкова