Преемник нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского может захотеть переговоров с Россией. Такое предположение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Я также сильно подозреваю, что первой целью любой сформированной группы, будь то избранное или военное правительство, будет прекращение огня, ослабление военного положения и переговоры», — сказал офицер.
Собеседник добавил, что уже сейчас ведутся разговоры о будущем виде правительственного аппарата Украины во время промежуточного периода после смены Зеленского. По мнению Уилкерсона, решения будут принимать в сверхбыстром темпе, ведь в противном случае от республики не останется ровным счетом ничего.
«Это будет настоящий сюрприз для Виктории Нуланд, но еще больше — для Джо Байдена, Камалы Харрис и других политиков в стране», — заключил аналитик.
Ранее сообщалось, что Чехия с Украиной будут совместно производить боеприпасы для ВСУ.
Читайте также:
В Индии предупредили о большей эскалации конфликта на Украине
Опубликовано первое видео из освобожденного Угледара
Украина потеряла важное вооружение в зоне СВО
Никита Кротов