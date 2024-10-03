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В США предрекли переговоры России и Украины после ухода Зеленского

Полковник Уилкерсон: преемник Зеленского может начать переговоры с РФ
03 октября 2024, 20:08

Преемник нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского может захотеть переговоров с Россией. Такое предположение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Я также сильно подозреваю, что первой целью любой сформированной группы, будь то избранное или военное правительство, будет прекращение огня, ослабление военного положения и переговоры», — сказал офицер.

Собеседник добавил, что уже сейчас ведутся разговоры о будущем виде правительственного аппарата Украины во время промежуточного периода после смены Зеленского. По мнению Уилкерсона, решения будут принимать в сверхбыстром темпе, ведь в противном случае от республики не останется ровным счетом ничего.



«Это будет настоящий сюрприз для Виктории Нуланд, но еще больше — для Джо Байдена, Камалы Харрис и других политиков в стране», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что Чехия с Украиной будут совместно производить боеприпасы для ВСУ.

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#новости
Чехия и Украина запустят совместное производство боеприпасов для ВСУ
Reuters: Чехия и Украина запустят совместное производство боеприпасов для ВСУ
03 октября 2024, 19:53

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Договор о сотрудничестве по производству боеприпасов для боевиков ВСУ подписали Чехия и Украина. Как пишет агентство Reuters, речь идет о компаниях «Украинская бронетехника» и Czechoslovak Group.
«Czechoslovak Group подписал соглашение с «Украинской бронетехникой» о сотрудничестве по созданию 155-миллиметровых и других крупнокалиберных боеприпасов с 2025 года. Частная чешская компания предоставит помощь для начала производства», — говорится в материале.

По соглашению, планируется изготовление примерно 300 тысяч крупнокалиберных боеприпасов как в Чешской Республике, так и на Украине к началу 2026 года для дальнейших поставок в ВСУ.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Западные союзники уже неоднократно намекали Киеву, что тот должен перейти на самофинансирование.

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В Индии предупредили о большей эскалации конфликта на Украине
Экс-посол Индии Сибал: поставки оружия Запада ведут к эскалации на Украине
03 октября 2024, 19:53

Фото: iStock/undefined undefined

Запад, продолжая поставки оружия Киеву, ведет конфликт на Украине к большей эскалации. Об этом сообщил экс-посол Индии в России Канвал Сибал, пишет «Ъ».
По словам Сибала, западные государства с помощью поставок оружия для украинских боевиков пытаются «прощупать красные линии» РФ. Бывший посол отметил, что внесение Россией изменений в свою ядерную доктрину «говорит о все больших масштабах украинского кризиса».

Москва пошла на данный шаг из-за отправки Киеву истребителей F-16, дальнобойных ракет и иных вооружений, о поставках которых Кремль множество раз предупреждал Запад, заключил Сибал.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Опубликовано первое видео из освобожденного Угледара
ТАСС опубликовал первое видео из освобожденного Угледара
03 октября 2024, 19:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Появились первые кадры из освобожденного ВС РФ Угледара. Видео предоставила 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада.
На кадрах можно увидеть, как российские военные устанавливают флаг с триколором на крышах многоэтажных домов освобожденного города.




Напомним, в четверг, 3 октября, Минобороны России официально объявило об освобождении ВС РФ города Угледар в Донецкой народной республике. Теперь населенный пункт находится под полным контролем российской армии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украина потеряла важное вооружение в зоне СВО
Макгрегор: ВСУ потеряли большую часть систем HIMARS
03 октября 2024, 19:23

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ могли потерять основную часть РСЗО HIMARS. Так считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Русские выпустили столько ракет "Искандер", что они могли уничтожить все армейские тактические ракетные комплексы HIMARS и реактивные артиллерийские системы, которые мы передали украинцам», — отметил Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway.

По его словам, на сегодняшний день эти системы практически пропали с поля боя. Полковник подчеркнул, что украинская линия обороны рушится на глазах, при этом те подразделения, которые еще пытаются сопротивляться подвергаются мощным атакам со стороны ВС РФ.

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Против бывшего генсека НАТО подали иск за разжигание конфликта на Украине
Против бывшего генсека НАТО Столтенберга подали иск за конфликт на Украине
03 октября 2024, 19:23

Фото: iStock/Xavier Lejeune

На бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Бельгии был подан иск за соучастие в разжигании конфликта на Украине. Об этом сообщил автор книги об участии Запада в украинском противостоянии гражданин Франции, подавший против экс-генсека иск, Патрик Пазен, пишет ТАСС.
По его словам, Столтенберг участвовал в организованном плане или заговоре для осуществления действий, являющихся «вирусом против мира». Бывший генсек альянса многократно врал публично, когда отрицал данные блоком обещания о нерасширении после объединения Германии в 1990 году, добавил Пазен.

Истец заключил, что Столтенберг сознательно игнорировал взаимный курс РФ и НАТО на создание единой системы безопасности.

Напомним, 1 октября текущего года Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, который занимал эту должность десять лет. Церемония передачи полномочий состоялась во время специального заседания.

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ВС РФ взяли Угледар: как изменится СВО и что будет с Зеленским
03 октября 2024, 19:11

Фото: iStock/zim286

В четверг, 3 октября, Минобороны России официально объявило об освобождении ВС РФ города Угледар в Донецкой народной республике. Теперь населенный пункт находится под полным контролем российской армии.
О том, как взятие Угледара повлияет на ход специальной военной операции и что изменится после освобождения города в ДНР, расскажет редакция «Радио 1».

Когда армия РФ взяла Угледар


Начиная с 1 октября текущего года, Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих сводках. На следующий день командование группировки украинской армии «Хортица» признало, что вывело своих солдат из населенного пункта.

По словам одного из солдат ВСУ, удерживающие до последнего оборону Угледара украинские подразделения пытались уходить со своих позиций в темное время суток. Украинцы пересекали минные поля, обходя трассу на Богоявленку из-за обстрелов российских войск.

3 октября 2024 года российское оборонное ведомство официально подтвердило взятие Угледара ВС РФ. Согласно информации ведомства, решительные действия подразделений группировки войск «Восток» способствовали освобождению населенного пункта.

Как удалось освободить Угледар


Вооруженные силы Украины последовательно готовили Угледар к обороне, начиная с 2014 года. По данным экспертов, начиная с этого времени, город был превращен в настоящую крепость и подготовлен к отражению атак ВС РФ. Расположение населенного пункта на возвышенности предоставляло обороняющимся ВСУ дополнительные преимущества.

Российская армия не стала штурмовать Угледар в лоб, а взяла город в полуокружение, оставив врагу для выхода из населенного пункта узкую полосу шириной всего несколько километров. При этом эта полоса простреливалась с обеих сторон даже батальонными минометами.

Созданный ВС России узкий коридор сделал практически невозможными для противника переброску в Угледар подкреплений, подвоз боеприпасов, еды и воды, а также вывоз раненых. По словам самих украинских боевиков, Угледар в подобных условиях необходимо было оставить еще неделю назад, когда только намечалась угроза его окружения.

Как взятие Угледара повлияет на ход СВО


Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что освобождение Угледара в ДНР российскими войсками стало переломным этапом СВО.

Согласно мнению эксперта, после освобождения Угледара у Вооруженных сил Украины отсутствует всякая эффективная линия обороны. Глазунов подчеркнул, что украинская армия испытывает постоянную нужду в оружии, лекарствах и питании, а Угледар был крупным логистическим центром, через который шли все поставки. Отсутствие такого центра затрудняет все поставки в армию и будет их значительно усложнять, добавил эксперт.

В настоящее время неясно, как Украина будет держать оборону, учитывая, что у нее нет резервов, необходимых для сдерживания наступления российской армии, заключил Глазунов.


Почему освобождение Угледара длилось так долго


Один из пулеметчиков украинской армии рассказал, что командование ВСУ долго не отдавало своим солдатам приказ отступать из Угледара, передает BBC News. По его словам, командиры украинской армии могли испытывать страх перед военным руководством за ранее отступление.

Он отметил, что командование ВСУ могло получить приказ «сверху» удерживать позиции «до последнего». Однако, как сообщил пулеметчик, для украинской армии это была непосильная задача. Выбравшиеся из населенного пукнта бойцы ВСУ были сильно истощены и подавлены, они также злились на свое руководство, которое не могло снабдить их всем необходимым на поле боя.

Согласно словам военных украинской армии, было очевидно, что войска не смогут долго удерживать Угледар.

Что будет после взятие Угледара


Потеря украинскими войсками Угледара в ДНР усилит давление на президента Украины Владимира Зеленского, проинформировало агентство Bloomberg. Отмечается, что взятие РФ под контроль города предоставляет армии России «потенциально улучшенную логистическую позицию» на поле боя, говорится в материале источника.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил в разговоре с ТАСС, что освобождение Угледара является очень сильным имиджевым ударом по предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому.

Согласно информации экспертов, после падения Угледара стал возможным запуск железной дороги Донецк — Армянск (Крым). Ранее это было невозможно, поскольку магистраль отлично просматривалась из населенного пункта, местность простреливалась практически всеми огневыми средствами противника.

Утверждается, что попытки организовать движение на данном участке привели бы только к потерям локомотивов, вагонов, платформ и материальных средств. Теперь ВС России получат новые возможности по улучшению тылового и технического обеспечения, а также по переброске войск.

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#спецоперация
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Военкор Котенок сообщил о мощном пожаре рядом с Курской АЭС
03 октября 2024, 18:58

Фото: istockphoto/Distortion Media

Рядом с Курской АЭС происходит мощный пожар, пишет военкор Юрий Котенок у себя в Telegram-канале.
«Сильный пожар в Курчатове, примерно в 4,8 км от Курской АЭС», — говорится в публикации журналиста.
Перед этим были сообщения о попытке со стороны боевиков ВСУ атаковать электростанцию. Утверждалось про четыре прилета, которые оказались безуспешными. Отмечалось, что российская противовоздушная оборона сработала слаженно. Кроме того, упоминалось возгорание в пяти километрах от предприятия.

Позже в пресс-службе Курской АЭС проинформировали, что предприятие вернулось к работе в штатном режиме.

Украинские боевики напали на Курскую область с утра 6 августа. Неонацисты получили отпор от пограничников, ВС РФ и Росгвардии.

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#россия
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#курская область
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#война
#сво
#новости
#военкор
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Реабилитацию в «Ясенках» и «Протэкс-центре» прошли более 400 участников СВО
03 октября 2024, 18:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В центре «Ясенки» уже прошли реабилитацию 275 участников спецоперации, а в «Протэкс-центре» – 143. Такие данные привели на расширенном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. На нём обсудили меры поддержки военнослужащих и их семей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«От реабилитации бойцов зависит, насколько скоро наши герои смогут социализироваться и вернуться к полноценной жизни. В центре «Ясенки» поправили здоровье 275 участников СВО. Многие ребята полностью восстановились и решили снова отправиться в зону спецоперации», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он напомнил, что депутаты ранее приняли закон о том, что бойцов с инвалидностью I группы в «Ясенках» могут бесплатно сопровождать родные. Также в центре работает центр проката технических средств реабилитации. А в декабре в «Ясенках» планируют открыть бассейн с акватренажёрами.
«В июне у нас открылся новый центр реабилитации для участников СВО на базе «Протэкс-центра» в Коломне. Там помогают тем, кто нуждается в протезировании. Реабилитацию в центре уже прошли 143 человека. Центр принимает бойцов со всей России», – добавил Брынцалов.
Всего в Московской области определены 14 медицинских организаций, куда участники СВО могут быть переведены из госпиталей Минобороны для медицинской помощи на втором этапе реабилитации. В Подмосковье также функционируют 47 кабинетов медико-психологического консультирования.

Чтобы пройти реабилитацию, нужно подать заявление через портал госуслуг Московской области. Необходимо выбрать услугу «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании», приложив при этом справку о ранении.

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#военные
#подмосковье
#московская область
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Курская АЭС вернулась к работе в штатном режиме
03 октября 2024, 18:38

Фото: istockphoto/Nordroden

Работа Курской АЭС происходит в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Telegram-канале.
«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в публикации.

До этого была информация, что боевики ВСУ предприняли попытку атаковать станцию. Как уточнили журналисты Telegram-канала Shot, было четыре безуспешных прилета. Отмечалась слаженная работа противовоздушной обороны.

Украина напала на приграничье Курской области ранним утром, 6 августа. Как сообщали в Минобороны РФ, в указанный район направили подкрепление.

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#россия
#курская область
#курская аэс
#новости
#война
#сво
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