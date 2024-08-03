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Вашингтон готов начать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сохранения своей гегемонии и подрыва влияния Китая. Об этом сообщает Global Times (GT). Уточняется, что американская сторона хочет взять на себя роль этакого хранителя мира, однако она лишь разделяет АТР и доводит конфликты в нем до крайней степени.
«Для США превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в «пороховую бочку» — это абсолютный способ одержать победу», — сказано в материале.Отмечено, что США определяют Китай, как государство, намеревающееся глобально с ними конкурировать. Поэтому Америка готова поставить под удар всю Азию, лишь бы одержать победу над КНР.
Ранее сообщалось о накапливании рисков в китайско-американских отношениях.
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Никита Кротов