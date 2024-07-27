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В Азии начал разрушаться доминирующий мировой порядок Запада, заявил научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн. Об этом сообщает Global Times.
По словам Цуй Хэна, дела Азии должны решаться азиатскими государствами, на сегодняшний день эта тенденция очевидна. Эксперт отметил, что КНР и РФ поддерживают региональную архитектуру, в центре которой лежит Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, что мешает «распространению влияния» Североатлантического альянса.
Накануне китайское внешнеполитическое ведомство сообщило о том, что несколько стран выразили обеспокоенность по причине того, что внешние силы занимаются подстрекательством в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 26 июля, принял участие в заседании в формате Россия — АСЕАН, которое состоялось в Лаосе.
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Накануне китайское внешнеполитическое ведомство сообщило о том, что несколько стран выразили обеспокоенность по причине того, что внешние силы занимаются подстрекательством в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 26 июля, принял участие в заседании в формате Россия — АСЕАН, которое состоялось в Лаосе.
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Екатерина Коршунова