Стало известно, как Трамп рассердил Моди намеком о выдвижении на «Нобеля»
Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп намекнул премьеру Индии Нарендре Моди, что Нью-Дели стоит выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта с Пакистаном. Об этом информирует The New York Times.
В ходе беседы 17 июня Трамп заявил, что Пакистан намерен выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира, и намекнул Индии на необходимость последовать этому примеру. Нарендра Моди, в свою очередь, резко отреагировал, отметив, что вмешательство США никак не связано с недавним достижением прекращения огня, которое было результатом прямых переговоров между сторонами конфликта.
Американский лидер проигнорировал эти слова, что существенно ухудшило отношения между лидерами. Введение администрацией Трампа пошлин на индийский импорт привело к дальнейшему обострению ситуации. С 17 июня главы двух государств не контактировали.
