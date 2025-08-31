Стало известно, как Трамп рассердил Моди намеком о выдвижении на «Нобеля»

31 августа 2025, 07:20

NYT: Моди разозлил намек Трампа по поводу его номинации на Нобелевскую премию

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп намекнул премьеру Индии Нарендре Моди, что Нью-Дели стоит выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта с Пакистаном. Об этом информирует The New York Times.