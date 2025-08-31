Трамп допустил арест причастных к теории о «российском следе» экс-глав ФБР и ЦРУ

31 августа 2025, 02:25

Фото: iStock/Sven Loeffler

Президент США Дональд Трамп допустил возможность ареста лиц, которые в ответе за фальшивую информацию о якобы вмешательстве РФ в выборы 2016 года. Бывшие главы ЦРУ и ФБР, которые создали и распространили теорию о «российском следе», должны ответить за свои действия, сказал Трамп в интервью порталу The Daily Caller.





Трамп охарактеризовал действия причастных к этой истории как «позор», отметив, что они «мошенничали и врали», нанеся значительный вред стране. Президент США добавил, что арест бывших руководителей ЦРУ и ФБР (Джеймса Коми и Джона Бреннана) его бы не обеспокоил. Он был бы не против увидеть их «в наручниках».





«Я не знаю, будут ли (аресты), но должны быть. (...) В зависимости от того, что выяснится, если они виновны, то виновны. Они плохие люди. И они очень-очень больные люди», — сказал американский лидер.