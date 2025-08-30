«Жив и играет в гольф»: В Белом доме опровергли смерть Трампа

30 августа 2025, 15:55

Трамп ответил на слухи о своём здоровье визитом в гольф-клуб

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Представитель администрации Белого дома опроверг распространившиеся в социальных сетях слухи о проблемах со здоровьем у президента США Дональда Трампа. По информации портала Axios, ссылающегося на высокопоставленного чиновника, глава государства чувствует себя хорошо.