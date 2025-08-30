«Жив и играет в гольф»: В Белом доме опровергли смерть Трампа
Представитель администрации Белого дома опроверг распространившиеся в социальных сетях слухи о проблемах со здоровьем у президента США Дональда Трампа. По информации портала Axios, ссылающегося на высокопоставленного чиновника, глава государства чувствует себя хорошо.
Как сообщил источник издания, Трамп «в полном порядке» и планирует провести субботу, 30 августа, на гольф-поле. Отмечается, что поводом для возникновения слухов стало отсутствие публичных появлений президента в течение нескольких дней, что является для него необычным, а также заявление вице-президента о готовности при необходимости принять на себя обязанности главы государства, что является стандартной процедурой.
Ранее администрация сообщала, что Трамп скорректировал свои летние планы и остаётся в Вашингтоне для работы над вопросами, связанными с внешней политикой, вместо традиционного отдыха.
Напомним, что Трамп ведёт переговоры с Европой о частных военных компаниях для Украины.
