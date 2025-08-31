Путин прибыл в КНР с четырехдневным визитом по приглашению Си Цзиньпина

31 августа 2025, 04:36

Фото: iStock/Zerbor

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина. Первым городом, который посетит российский президент, станет Тяньцзинь, где пройдет саммит ШОС. Об этом пишет РИА Новости.





Визит Путина продлится четыре дня — с 31 августа по 3 сентября.



Ожидается, что саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине станет самым масштабным за всю историю организации. В нем примут участие более 20 глав государств, включая президента России Владимира Путина, и руководители 10 международных организаций.



