Путин прибыл в КНР с четырехдневным визитом по приглашению Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина. Первым городом, который посетит российский президент, станет Тяньцзинь, где пройдет саммит ШОС. Об этом пишет РИА Новости.
Визит Путина продлится четыре дня — с 31 августа по 3 сентября.
Ожидается, что саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине станет самым масштабным за всю историю организации. В нем примут участие более 20 глав государств, включая президента России Владимира Путина, и руководители 10 международных организаций.
Ушаков огласил состав российской делегации в переговорах Путина и Си Цзиньпина
ШОС фокусируется на укреплении стабильности и безопасности, борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафиком, а также развитии экономического сотрудничества, энергетического партнерства и научно-культурного взаимодействия.
В рамках своего пребывания в Китае президент РФ проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. Также запланировано посещение Пекина, где состоится трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая.
Кроме того, российский президент будет главным гостем на торжественных мероприятиях с военным парадом в Пекине, который посвящен 80-летию окончания Второй мировой войны.