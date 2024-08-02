Теракт, похищение спецслужбами, 27 лет тюрьмы: кто такой Роман Селезнёв, освобожденный из тюрьмы США

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1 августа 2024 года президент России Владимир Путин встретил вернувшихся на родину соотечественников у трапа в аэропорту Внуково в Москве. Российских граждан встретил почетный караул и красная ковровая дорожка. Среди них — сын депутата Госдумы РФ от ЛДПР Валерия Селезнёва — Роман. В материале «Радио 1» расскажем, что известно о Романе Селезнёве и по какой причине его арестовали.
Кто такой Роман СелезнёвРоман Селезнёв родился в 1984 году, окончил Дальневосточный федеральный университет по специальности «экономика торговли».
В апреле 2011 года на отдыхе с женой Светланой в Марокко был серьезно ранен во время теракта. Пресс-атташе посольства РФ в Рабате Александр Гуляев сообщал РИА Новости, что пострадавший от взрыва Роман находится в тяжелом состоянии в больнице Марракеша.
Похищение спецслужбами СШАРоссиянина задержали на Мальдивских островах американские спецслужбы в июле 2014 года. Мужчину обвинили в руководстве хакерской группировкой и хищении 1,2 млрд долларов с банковских счетов жителей и организаций Соединенных Штатов.
«Как его вообще арестовали: в 2014 году на Мальдивах его просто схватили в аэропорту, занесли в маленький частный самолёт и увезли в США. Не было никакой экстрадиции, человека, по-моему, просто похитили», — заявил «Известиям» адвокат Селезнёва Игорь Литвак.В апреле 2017 года федеральный суд в Сиэтле признал его виновным по 38 преступным эпизодам из 40 и приговорил к 27 годам тюремного заключения. Роман не признал свою вину. Спустя время его приговорили ещё к 14 годам по новым обвинениям.
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Условия содержания и болезньВ апреле 2024 года посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что условия содержания Селезнёва в местах лишения свободы крайне тяжелые.
«Раз в два часа он должен отмечаться у тюремных властей. Я задал простой вопрос: а почему, с чем это связано? Он совершал какой-то побег? Какие-то есть опасения в отношении его поведения? Да нет, у него примерное поведение», — отметил посол.Антонов добавил, что складывается ощущения, что эти требования связаны лишь с тем, что Роман — россиянин.
Кроме того, адвокат Литвак заявлял, что возвращение Селезнёва в РФ было необходимо из-за ухудшения здоровья, поскольку оно ослабло именно в заключении.
Возвращения Романа прокомментировал его отец Валерий Селезнёв.
«Я ещё даже не общался толком с сыном, десять лет имел с ним только одностороннюю связь. Он мне звонил — и на английском языке каждый раз шло предупреждение, что любые слова из этого разговора могут быть использованы против меня и моего сына. Поэтому мы говорили только о семье, "погоде и природе"», — отметил Селезнёв в разговоре с «КП».
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Алина Юрчак