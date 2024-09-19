ЦАХАЛ сообщил о новом этапе войны против «Хезболлы»

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Новый этап войны против участников движения шиитов «Хезболлах» начал ЦАХАЛ, пишет портал новостей ynet. Со слов главы Минобороны Израиля Йоава Галанта, израильская сторона будет и дальше действовать против группировки.
«Мы вышли на новый этап войны, «Хезболлах» чувствует, что ее преследуют, и мы будем продолжать действовать против неё», — сказал Галант.Ранее сообщалось, что израильские ВВС ударили по объектам «Хезболлах» в восточной части Ливана.
По информации журналистов телеканала Al Jadeed, удары наносились ракетами по окрестностям Баальбека, где расположены оружейные хранилища и боеприпасы шиитов. После атаки со стороны Израиля, были мощные взрывы.
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