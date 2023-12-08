В Союзе защиты прав потребителей назвали сговором необоснованный рост цен на яйца

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного роста цен на куриные яйца в регионах и принять меры при выявлении нарушений.
Председатель национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин отметил, что причин повышения стоимости яиц действительно нет. В беседе с «Радио 1» он напомнил, что мясомолочная промышленность завязана на зерне, которое сильно упало в цене.
По мнению собеседника, в росте цен могут быть замешать как представители ритейла, так и сами производители. Они же могут формировать искусственный дефицит продукта.
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«Никаких объективных причин для подорожания яиц нет. У нас вся мясомолочная промышленность завязана на зерне, это примерно 60 процентов от себестоимости. Зерно у нас очень значительно подешевело. И с какой стати должны дорожать яйца? Чего там такого курицы несут или используют, зависимого от курса валют или от акцизов? Ничем другими кроме как ценовым сговором это объяснить нельзя. За это у нас существует уголовная ответственность», — сказал Шапкин.
«Ритейл иногда назначает наценки, которые больше чем на 100 процентов выше закупочной цены, и это у нас никак законодательно не ограничено. Я думаю, что здесь ещё существует соглашение или консультации со стороной производителя, и они обговаривают общее повышение цен. Что касается дефицита, то он явно создан искусственно, и здесь идут разборки чисто коммерческие», — заключил эксперт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова