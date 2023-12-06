Экономист Масленников назвал рост цен на куриные яйца закономерным

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Экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников объяснил, что резкий рост стоимости куриных яиц является вполне закономерным.
По его словам, это произошло из-за переключения спроса граждан на курицу и куриные яйца после взлёта цены на мясо из индейки.
Для того, чтобы исправить эту ситуацию, считает эксперт, необходимо увеличивать предложение не менее чем на 5%. При этом, в силу объективных обстоятельств, сделать это быстро никак не получится.
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«До этого у нас было достаточно серьёзное подорожание мяса, началось оно с подорожания индейки. Оставалось куриное мясо и куриные яйца, как наиболее доступные для малообеспеченных граждан продукты. И это, естественно, переключило спрос, который резко вырос», — отметил в беседе с Pravda.Ru Масленников.
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Мелисса Тимофеева