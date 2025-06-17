Стало известно, какие продукты могут подорожать из-за конфликта между Ираном и Израилем

17 июня 2025, 17:33

Из-за конфликта Ирана и Израиля могут подорожать авокадо, фисташки и изюм

Фото: iStock/AmalliaEka

Из-за конфликта между Ираном и Израилем могут сильно подорожать некоторые продукты. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на специалистов сервиса по перевозкам Logistics.ru.







«В зоне риска подорожания и сокращения ассортимента из Израиля фрукты и овощи (авокадо, цитрусовые, хурма), орехи, сухофрукты, вина и БАДы, а также премиум-продукция, включая кошерные продукты», — говорится в статье.