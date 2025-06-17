Стало известно, какие продукты могут подорожать из-за конфликта между Ираном и Израилем
Из-за конфликта Ирана и Израиля могут подорожать авокадо, фисташки и изюм
Из-за конфликта между Ираном и Израилем могут сильно подорожать некоторые продукты. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на специалистов сервиса по перевозкам Logistics.ru.
«В зоне риска подорожания и сокращения ассортимента из Израиля фрукты и овощи (авокадо, цитрусовые, хурма), орехи, сухофрукты, вина и БАДы, а также премиум-продукция, включая кошерные продукты», — говорится в статье.
При этом могут вырасти цены на иранские фисташки, гранаты, финики, специи и чай.
Тем не менее эксперты Logistics.ru утверждают, что российский рынок продуктов остается устойчивым и не особо заметит влияние ближневосточного конфликта на рост цен.
Ранее председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов заявил, что в ближайшее время не стоит надеяться на прямые переговоры между Ираном и Израилем. Эксперт также отметил, что стороны продолжат обмениваться ракетными ударами.