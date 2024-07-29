Стало известно, какие травмы нанёс сын миллиардера Бажаева полковнику полиции

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Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур ударили полковника МВД по голове, корпусу и в пах. У офицера полиции зафиксированы ушиб левой скулы и гематома левого нижнего века.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД. При этом сам Бажаев-младший утверждает, что полковник первый нанёс ему удар. Муса Бажаев, комментируя инцидент, подчеркнул, что если его сын в чём-то замешан, он будет отвечать по закону, готя и добавил, что не верит в его виновность.
По словам собеседника издания, 27 июля Тимур Бажаев хотел пройти в плавучий ресторан «Ласточка» без досмотра, но ему не позволили, так как в тот день проход на территорию «Лужников» был ограничен из-за концерта Агутина. Сын бизнесмена попробовал сам открыть щеколду калитки, но его остановил начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы полковник Александр Махонин. Чтобы воспрепятствовать Бажаеву, полицейскому пришлось применить силу. Тогда тот нанёс полковнику несколько ударов.
После этого Бажаева задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Сыну миллиардера может грозить до десяти лет лишения свободы.
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По словам собеседника издания, 27 июля Тимур Бажаев хотел пройти в плавучий ресторан «Ласточка» без досмотра, но ему не позволили, так как в тот день проход на территорию «Лужников» был ограничен из-за концерта Агутина. Сын бизнесмена попробовал сам открыть щеколду калитки, но его остановил начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы полковник Александр Махонин. Чтобы воспрепятствовать Бажаеву, полицейскому пришлось применить силу. Тогда тот нанёс полковнику несколько ударов.
После этого Бажаева задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Сыну миллиардера может грозить до десяти лет лишения свободы.
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Александр Бойцов