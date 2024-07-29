Сыну миллиардера Бажаева изберут меру пресечения за нападение на полицейского

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Сыну миллиардера Мусы Бажаева Тимуру изберут меру пресечения за нападение на полицейского. Его уже привезли в суд, сообщает Telegram-канал Shot. Уточняется, что Тимур Бажаев избил стража порядка, потому что тот не показал ему, как дойти до ресторана-яхты «Ласточка».
Известно, что молодой человек не прошел в заведение из-за выступления певца Леонида Агутина в «Лужниках». Отпрыск Бажаева собирался попасть в ресторан через VIP-вход без досмотра, но его остановил правоохранитель, поскольку меры безопасности усилили.
Сначала Бажаев-младший покрыл офицера матом, схватив за форму, в отношении представителя «золотой» молодежи применили силу, но полковника все же пнули по ноге и ударили по лицу, далее ему помогли коллеги. Теперь Бажаеву грозит до десяти лет тюремного заключения по статье о насилии в отношении представителя власти.
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