«По морде полковнику полиции»: Что известно о задержании сына чеченского миллиардера Бажаева

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Сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура задержали 27 июля в Москве за драку с сотрудником полиции. Бизнесмен заявил, что не намерен бороться за сына. Если Тимур виновен, он должен отвечать, отметил Бажаев. В материале «Радио 1» расскажем подробности задержания Тимура и чем известен его отец.
За что задержали Тимура БажаеваСтоличное управление СКР вечером 27 июля уведомило, что полиция задержала Тимура Бажаева за нападение на полицейского около «Лужников» в Москве. 20-летний Тимур хотел через закрытый вход пройти в плавучий ресторан «Ласточка».
«После того, как полицейский объяснил ему, как пройти в ресторан, Бажаева не устроил ответ, и он начал пытаться самостоятельно пройти через закрытый вход», – рассказал собеседник РЕН ТВ.
Московский Следком опубликовал видео, как молодой человек набрасывается на правоохранителя и бьет его по голове, после чего два других полицейских оттаскивают его от коллеги.
Сейчас столичные следователи проводятся следственные действия с Бажаевым, в скором времени ему будет предъявлено обвинение. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
«По морде полковника полиции»Глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что руководство МВД России взяло под личный контроль разбирательства с дракой. Депутат подчеркнул, что история получила широкую огласку, а драка попала на камеры видеонаблюдения, поэтому избежать ответственности не получится.
«Тем более, что я лично знаком с Мусой Бажаевым. Однако, каким бы уважаемым человеком не был отец, это не дает право сыну средь бела дня бить по морде полковника полиции», — написал он, добавив, что в его словах нет ни капли злорадства.
Что грозит сыну БажаеваВ отношении Тимура Бажаева возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Запись драки может стать доказательством в уголовном деле. По статье предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до 5 лет.
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Кто такой Муса БажаевМуса Бажаев — успешный предприниматель и благотворитель, который помимо стремления к развитию собственного бизнеса, принимает активное участие в соцпроектах и восстановлении своей родной Чечни. Его усилия и финансовая поддержка играют весомую роль в развитии региона и помощи нуждающимся.
Муса Бажаев является президентом и совладельцем концерна «Группа Альянс», занимающимся строительством и нефтяной промышленностью. Помимо этого, Бажаев входит в Совет директоров группы компаний «Русская платина», где занимает должность председателя.
По данным Forbes, на начало 2021 года состояние Мусы Бажаева оценивалось в 750 миллионов долларов. В 2022 году он попал под санкции со стороны правительства Великобритании из-за событий на Украине.
Супругу Бажаева, с которой он в браке давно, зовут Луиза. У пары четверо детей — сыновья Тимур и Алим, а также дочери Элина и Марьям.
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