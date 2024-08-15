Стало известно, какое оружие ФРГ хочет передать Киеву

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Власти ФРГ до конца текущего года планируют передать киевскому режиму примерно 30 танков 1A5, четыре сотни бронемашин MRAP, четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, а также десяток зенитных самоходок Gepard. Об этом на YouTube-канале ВС ФРГ заявил представитель специального штаба по вопросам украинской республики при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.
Офицер предоставил список вооружений в виде инфографики. Также Берлин хочет передать боевикам ВСУ различные дроны, средства борьбы с ними, винтовки, грузовики, боеприпасы, полевой госпиталь и медоборудование.
Недружественные к РФ государства начали помогать Киеву на фоне российской спецоперации на Украине.
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Никита Кротов