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Стало известно, какое оружие ФРГ хочет передать Киеву

ФРГ хочет поставить Киеву около 30 танков Leopard 1 и 400 бронемашин MRAP
15 августа 2024, 20:59
Фото: istockphoto/Rawf8

Фото: istockphoto/Rawf8

Власти ФРГ до конца текущего года планируют передать киевскому режиму примерно 30 танков 1A5, четыре сотни бронемашин MRAP, четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, а также десяток зенитных самоходок Gepard. Об этом на YouTube-канале ВС ФРГ заявил представитель специального штаба по вопросам украинской республики при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.


Офицер предоставил список вооружений в виде инфографики. Также Берлин хочет передать боевикам ВСУ различные дроны, средства борьбы с ними, винтовки, грузовики, боеприпасы, полевой госпиталь и медоборудование.

Недружественные к РФ государства начали помогать Киеву на фоне российской спецоперации на Украине.

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ВСУ пытаются прорвать линию фронта в Курской области, сообщил Алаудинов
Алаудинов: ВСУ пытаются продавить участок линии фронта на курском направлении
15 августа 2024, 21:15

Фото: Минобороны РФ

Военный командир Апты Алаудинов заявил, что ВСУ пытаются прорвать линию фронта на курском направлении. Он отметил, что украинский режим перебрасывает войска с других участков фронта в Курскую область.
«Противник пытается на нашем участке продавить линию фронта, что ему не удается. Мы ждем, понимаем и контролируем ситуацию», – сообщил генерал-майор в личном Telegram-канале.

Также командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что 15 августа бойцы возглавляемого им подразделения в Курской области подбили 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 2 бронетранспортера и уничтожили живую силу ВСУ.

Ранее Алаудинов сообщал, что украинцы перебросили к Курской области около 12 тысяч военнослужащих.

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Курские власти обсуждают введение дистанционного обучения с 1 сентября
В Курской области намерены ввести дистанционное обучение с 1 сентября
15 августа 2024, 20:52

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Власти Курской области намерены обсудить с оперативным штабом вопрос о переводе школ на дистанционный формат обучения с начала нового учебного года. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона.
«Мы будем обсуждать с оперативным штабом решение о введении с 1 сентября дистанционного обучения», – сообщил врио замгубернатора Виктор Карамышев.

Такая мера рассматривается в связи с участившимися атаками ВСУ на приграничные районы Курской области. Власти региона пока не приняли окончательное решение о переводе школ на «удаленку». Однако они признают, что ситуация в Курской области остается опасной из-за действий украинского режима.

Также Карамышев рассказал, что после атаки ВСУ на приграничные районы в Курской области разбиты более 40 учреждений образования.

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#курская область
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#обучение
#атака
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При атаке ВСУ в Курской области погиб связист «Ростелекома»
ВСУ атаковали связистов Рыльске Курской области, один инженер погиб
15 августа 2024, 20:21

Фото: Минобороны РФ

ВСУ атаковали группу связистов в Рыльске Курской области. Инцидент произошел во время работы инженеров по восстановлению связи. Об этом сообщило Министерство цифрового развития России 15 августа.
В результате атаки погиб связист Александр Некрасов, его коллега Андрей Бариев получил ранения. Это первый случай с начала спецоперации, когда связисты стали жертвами нападения, выполняя свои обязанности.
«Мы работали над восстановлением связи, когда на нас напали», – рассказал Бариев.

Он добавил, что ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной, и такие атаки могут повториться. По информации Минцифры, инцидент подчеркивает риски, с которыми сталкиваются специалисты, выполняя свою работу в зоне конфликта.

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Лукашенко: Это общая война Беларуси и России против врагов
Лукашенко: В случае агрессии Россия введет войска для защиты Белоруссии
15 августа 2024, 19:55

Фото: Сайт Кремля

Александр Лукашенко заявил, что Россия введет войска в случае военной агрессии в адрес Белоруссии. Он добавил, что Минск отреагирует на агрессию «мгновенно и адекватно».
«По нашему соглашению, Россия вводит свои подразделения в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а Россия поддерживает нас в резерве. Это общая война Беларуси и России против врагов», – подчеркнул Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".

Президент уточнил, что армия Беларуси уже сформировала более 20 бригад и батальонов для защиты границы. Каждой группе известно, какую территорию она должна защищать.

Лукашенко также отметил, что украинская сторона осведомлена о действиях Беларуси. Он подчеркнул, что Киев и Запад не раз общались с Минском, уверяя, что Украине не нужна война с Беларусью.
«Мы понимаем это и не собираемся начинать боевые действия с соседями», – добавил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, ни Беларусь, ни Россия не заинтересованы в расширении боевых действий.

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#удар
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ООН направили России запрос на посещение Белгородской, Брянской и Курской областей
Делегация ООН намерена посетить Белгородскую, Брянскую и Курскую области
15 августа 2024, 19:40

Фото: istockphoto/SanderStock

Официальное письмо из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека поступило в Постпредство России в Женеве 15 августа. Как сообщает официальный канал Russian Mission Geneva, УВКПЧ ООН запрашивает разрешение посетить Белгородскую, Брянскую и Курскую области России.
«Обращение ООН передали в Министерство иностранных дел России», – сообщил постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что в Совфеде против доступа делегации ООН в Курскую область. Причина в тяжелой обстановке в регионе. По оценке Совета Федерации, гарантировать безопасность правозащитников в ситуации боевых действий будет сложно. Также сенаторы опасаются провокаций и попыток оправдать действия ВСУ.

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Зеленский поторопил Раду с принятием закона о гражданстве для наемников
Зеленский потребовал срочно рассмотреть законопроект о гражданстве для наемников
15 августа 2024, 18:48

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады «безотлагательно» рассмотреть законопроект, который позволяет воюющим в рядах украинской армии иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины. Об этом Зеленский сообщил в своем ежедневном видеообращении.
По словам предводителя киевского режима, иностранные наемники «заслуживают быть украинскими гражданами, и должны получить такое уважение от украинского государства». Зеленский добавил, что украинское гражданство также должно перейти и на семью наемника.

Уточняется, что законопроект президента Украины Зеленский о множественном гражданстве был внесен в Верховную раду в январе этого года. Данный закон позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан РФ, а также иностранным наемникам, воюющим в рядах ВСУ.

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Бывшего главкома ВСУ Залужного вызвали в Киев
15 августа 2024, 18:26

Фото: iStock/DmyTo

Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который сейчас стал послом Украины в Великобритании, вызвали в Киев. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании.
«Залужного вызвали в Киев», — написал Шарий в своем Telegram-канале.

Других подробностей он не раскрыл.

Напомним, ранее после появления информации о том, что Залужный мог отдать приказ о подрыве «Северных потоков», он, что ему ничего не известно о подобном.

По словам Залужного, любые предположения об обратном — «простая провокация». Он отметил, что украинские войска не уполномочены проводить иностранные миссии, по этой причине экс-главком ВСУ не мог принимать в них участие. The Wall Street Journal сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», но попытался отменить свое решение после того, как о нем узнало Центральное разведывательное управление США.

Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».

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Стало известно, кто может помочь решить конфликт на Украине миром
Бартш: ФРГ должна помочь решить украинский конфликт дипломатическим путем
15 августа 2024, 17:37

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Немецкая сторона должна помочь решить украинский конфликт миром, считает парламентарий бундестага от партии Левых Дитмар Бартш в беседе с журналистами Welt.
«Я думаю, Германия должна взять на себя более активную роль, и эта роль — дипломатия», — сказал депутат, комментируя, как может закончиться конфликт между РФ и Украиной.

Бертш считает, что в Берлине не помогут решить сложившуюся ситуацию, если будут поставлять оружие боевикам ВСУ. Собеседник резюмировал, что ни одно вооружение Запада не принесло успеха Киеву.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 2022 года. Президент РФ Владимир Путин предложил Украине план, по которому киевский режим должен снять санкции с России, отказаться от членства в НАТО и вывести войска с территорий РФ.

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#конфликт
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Рабочие ремонтировали кран и сорвались с 35-метровой высоты
Двое рабочих сорвались с 35-метрового крана в Подмосковье, один погиб
15 августа 2024, 17:10

Фото: Минтранс МО

Трагедия произошла в подмосковной Щербинке. Двое рабочих упали с 35-метрового крана во время ремонтных работ. По предварительным данным, рабочие ремонтировали конструкцию крана, когда ограждение внезапно сломалось.
В результате падения один мужчина погиб на месте происшествия. Второго пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, где врачи борются за его жизнь, сообщает Москва сегодня.

На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета. Они начали проверку. Подробности трагедии и причины обрушения устанавливают эксперты.

Ранее 15 августа в подмосковном Подольске скорая помощь столкнулась с такси. В серьезной аварии пострадали Автомобиль на улице Кирова пострадала 16-летьняя девушка. Расследование обстоятельств ДТП взяла под контроль прокуратура.

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