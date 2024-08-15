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ООН направили России запрос на посещение Белгородской, Брянской и Курской областей

Делегация ООН намерена посетить Белгородскую, Брянскую и Курскую области
15 августа 2024, 19:40
Фото: istockphoto/SanderStock

Фото: istockphoto/SanderStock

Официальное письмо из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека поступило в Постпредство России в Женеве 15 августа. Как сообщает официальный канал Russian Mission Geneva, УВКПЧ ООН запрашивает разрешение посетить Белгородскую, Брянскую и Курскую области России.


«Обращение ООН передали в Министерство иностранных дел России», – сообщил постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что в Совфеде против доступа делегации ООН в Курскую область. Причина в тяжелой обстановке в регионе. По оценке Совета Федерации, гарантировать безопасность правозащитников в ситуации боевых действий будет сложно. Также сенаторы опасаются провокаций и попыток оправдать действия ВСУ.

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Лукашенко: Это общая война Беларуси и России против врагов
Лукашенко: В случае агрессии Россия введет войска для защиты Белоруссии
15 августа 2024, 19:55

Фото: Сайт Кремля

Александр Лукашенко заявил, что Россия введет войска в случае военной агрессии в адрес Белоруссии. Он добавил, что Минск отреагирует на агрессию «мгновенно и адекватно».
«По нашему соглашению, Россия вводит свои подразделения в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а Россия поддерживает нас в резерве. Это общая война Беларуси и России против врагов», – подчеркнул Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".

Президент уточнил, что армия Беларуси уже сформировала более 20 бригад и батальонов для защиты границы. Каждой группе известно, какую территорию она должна защищать.

Лукашенко также отметил, что украинская сторона осведомлена о действиях Беларуси. Он подчеркнул, что Киев и Запад не раз общались с Минском, уверяя, что Украине не нужна война с Беларусью.
«Мы понимаем это и не собираемся начинать боевые действия с соседями», – добавил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, ни Беларусь, ни Россия не заинтересованы в расширении боевых действий.

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Зеленский поторопил Раду с принятием закона о гражданстве для наемников
Зеленский потребовал срочно рассмотреть законопроект о гражданстве для наемников
15 августа 2024, 18:48

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады «безотлагательно» рассмотреть законопроект, который позволяет воюющим в рядах украинской армии иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины. Об этом Зеленский сообщил в своем ежедневном видеообращении.
По словам предводителя киевского режима, иностранные наемники «заслуживают быть украинскими гражданами, и должны получить такое уважение от украинского государства». Зеленский добавил, что украинское гражданство также должно перейти и на семью наемника.

Уточняется, что законопроект президента Украины Зеленский о множественном гражданстве был внесен в Верховную раду в январе этого года. Данный закон позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан РФ, а также иностранным наемникам, воюющим в рядах ВСУ.

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Бывшего главкома ВСУ Залужного вызвали в Киев
15 августа 2024, 18:26

Фото: iStock/DmyTo

Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который сейчас стал послом Украины в Великобритании, вызвали в Киев. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании.
«Залужного вызвали в Киев», — написал Шарий в своем Telegram-канале.

Других подробностей он не раскрыл.

Напомним, ранее после появления информации о том, что Залужный мог отдать приказ о подрыве «Северных потоков», он, что ему ничего не известно о подобном.

По словам Залужного, любые предположения об обратном — «простая провокация». Он отметил, что украинские войска не уполномочены проводить иностранные миссии, по этой причине экс-главком ВСУ не мог принимать в них участие. The Wall Street Journal сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», но попытался отменить свое решение после того, как о нем узнало Центральное разведывательное управление США.

Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».

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Стало известно, кто может помочь решить конфликт на Украине миром
Бартш: ФРГ должна помочь решить украинский конфликт дипломатическим путем
15 августа 2024, 17:37

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Немецкая сторона должна помочь решить украинский конфликт миром, считает парламентарий бундестага от партии Левых Дитмар Бартш в беседе с журналистами Welt.
«Я думаю, Германия должна взять на себя более активную роль, и эта роль — дипломатия», — сказал депутат, комментируя, как может закончиться конфликт между РФ и Украиной.

Бертш считает, что в Берлине не помогут решить сложившуюся ситуацию, если будут поставлять оружие боевикам ВСУ. Собеседник резюмировал, что ни одно вооружение Запада не принесло успеха Киеву.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 2022 года. Президент РФ Владимир Путин предложил Украине план, по которому киевский режим должен снять санкции с России, отказаться от членства в НАТО и вывести войска с территорий РФ.

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#конфликт
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Рабочие ремонтировали кран и сорвались с 35-метровой высоты
Двое рабочих сорвались с 35-метрового крана в Подмосковье, один погиб
15 августа 2024, 17:10

Фото: Минтранс МО

Трагедия произошла в подмосковной Щербинке. Двое рабочих упали с 35-метрового крана во время ремонтных работ. По предварительным данным, рабочие ремонтировали конструкцию крана, когда ограждение внезапно сломалось.
В результате падения один мужчина погиб на месте происшествия. Второго пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, где врачи борются за его жизнь, сообщает Москва сегодня.

На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета. Они начали проверку. Подробности трагедии и причины обрушения устанавливают эксперты.

Ранее 15 августа в подмосковном Подольске скорая помощь столкнулась с такси. В серьезной аварии пострадали Автомобиль на улице Кирова пострадала 16-летьняя девушка. Расследование обстоятельств ДТП взяла под контроль прокуратура.

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Глава РБ: на границе с Украиной задействуют более 20 батальонных групп и бригад
15 августа 2024, 16:39

Фото: сайт Кремля

Больше 20 бригад и батальонных групп будет задействовано на границе с Украиной, чтобы не допустить возможный прорыв со стороны ВСУ, заявил в беседе с телеканалом «Россия» глава РБ Александр Лукашенко.
«Каждая группа знает, какую местность они занимают, территорию и так далее. Это обязательно, чтобы не допустить прорыва. Поэтому мы это сделали», — прокомментировал президент Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко упомянул инцидент с украинскими дронами, направленными в РФ через территорию РБ. Часть из них сбила совместная противовоздушная оборона России и Белоруссии. Данные об остальных отправили ВС РФ. Минобороны РБ предоставляло кадры со сбитой украинской техникой.

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#мир
#россия
#украина
#белоруссия
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#новости
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На Западе раскрыли признание Сырского о нападении ВСУ в Курской области
Меркурис: главком ВСУ Сырский посчитал нападение в Курской области ошибочным
15 августа 2024, 16:20

Главком ВСУ Александр Сырский считает ошибочным нападение на Курскую область, рассказал у себя на YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис.
«Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что он был против этой операции, считая ее ошибочной», — прокомментировал эксперт.

Меркурис добавил, что украинские военачальники уже снимали с себя ответственность за собственные просчеты, обвиняя в них других. В частности, эксперт упомянул бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

По сообщению The Economist, от исхода попытки напасть на Курскую область может зависеть карьера Сырского.

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В Словакии активисты закрасили украинские флаги на советской технике
Посольство России в Словакии поблагодарило активистов, закрасивших флаги Украины
15 августа 2024, 16:19

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Посольство России в Словакии выразило благодарность в Telegram-канале активистов из объединения «Брат за Брата», которые закрасили нанесенные вандалами украинские флаги на советской военной технике.
Уточняется, что вандалы нарисовали несколько флагов Украины на советской боевой машине и противотанковой самоходной артиллерийской установке в районе населенного пункта Даргов. Во время Великой Отечественной войны в этой местности проходили кровопролитные бои между советской и немецкой армиями. Советская техника установлена в память о погибших в сражениях за Дарговский перевал.

Активисты из объединения «Брат за Брата» закрасили украинский флаг зеленой краской и нарисовали на советской технике красные звезды.

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Сенатор Джабаров допустил подрыв «Северных потоков» Зеленским
15 августа 2024, 15:26

Член Совета Федерации Владимир Джабаров высказал мнение о том, что Владимир Зеленский мог дать команду провести операцию по подрыву «Северных потоков».
«Думаю, что он на самом деле давал команду на подрыв «Северных потоков». Рано или поздно всё это вскроется, но без санкции Зеленского ни одна операция не проводилась. За это он должен тоже ответить перед международным трибуналом», — заявил в беседе с RT Джабаров.

До этого политолог Сергей Маркелов высказывал предположение о том, что атака на Курскую область ВСУ осуществляется именно с подачки западных партнёров Киева.

«Я считаю, что массированные атаки — не плод украинского военного гения. Это, скорее, аналитическая и комплексная работа западных партнеров. Не думаю, что у Украины достаточно мозгов, чтобы решать такие задачи, потому что сама по себе страна достаточно слабая», — отмечал в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Ранее политолог Евгений Михайлов высказал мнение о том, что Запад выставит виновным в подрывах «Северных потоков» Владимира Зеленского.

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