ООН направили России запрос на посещение Белгородской, Брянской и Курской областей

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Официальное письмо из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека поступило в Постпредство России в Женеве 15 августа. Как сообщает официальный канал Russian Mission Geneva, УВКПЧ ООН запрашивает разрешение посетить Белгородскую, Брянскую и Курскую области России.
«Обращение ООН передали в Министерство иностранных дел России», – сообщил постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что в Совфеде против доступа делегации ООН в Курскую область. Причина в тяжелой обстановке в регионе. По оценке Совета Федерации, гарантировать безопасность правозащитников в ситуации боевых действий будет сложно. Также сенаторы опасаются провокаций и попыток оправдать действия ВСУ.
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Лия Мурадьян