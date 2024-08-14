Стало известно, какое разрешение для Киева выпрашивает Британия у Запада

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Британские министры пытаются убедить западных союзников разрешить Киеву использовать поставленные ей крылатые ракеты Storm Shadow для ударов внутри России. Об этом пишет британская газета Times.
«За кулисами министры пытаются убедить союзников позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow внутри России. Страны не хотели разрешать Украине использовать оружия большой дальности, которыми теоретически можно нанести удары по российским городам и деревням, из-за риска эскалации», — говорится в сообщении.До этого Зеленский заявлял, что получил от новых властей Великобритании разрешение на применение ракет Storm Shadow для ударов по России, однако позже газета Telegraph сообщила, что британское министерство обороны опровергло эту информацию. Издание пояснило, что для полного одобрения нужно получить согласие от еще двух стран.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщал, что Россия исходит из того, что Лондон разрешил Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow в пределах «международно признанной» территории Украины.
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