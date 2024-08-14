Подполье: удар по порту Одессы пришелся по возможному арсеналу зарубежных ракет

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Удар по военному складу в порту Одессы, предположительно, пришелся по арсеналу зарубежных противокорабельных ракет и пусковых установок. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Система ПВО, которая прикрывала объект, просто не успела сработать, отметил он.
По информации Лебедева, прилет был настолько мощным, что грохот от взрыва был слышен даже в Черноморске и окрестностях.
Ранее Лебедев сообщал, что в результате удара по этому военному складу погибли боевики ВСУ и иностранные военные.
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«По предварительным данным, там были противокорабельные ракеты иностранного производства и пусковые установки. Система ПВО, охранявшая склад, сработать не успела, приняла участие в детонации, весело разлетаясь по округе», — рассказал подпольщик.
Ранее Лебедев сообщал, что в результате удара по этому военному складу погибли боевики ВСУ и иностранные военные.
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Данил Пономарев