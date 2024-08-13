Сожжение монастыря, расстрел беременной, химоружие: на что идут боевики ВСУ в Курской области

ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.