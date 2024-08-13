Сожжение монастыря, расстрел беременной, химоружие: на что идут боевики ВСУ в Курской области

Фото: iStock/Mariia Kokorina
ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Боевики сожгли главный собор мужского монастыря, убили беременную женщину и применили химическое оружие. О зверских преступлениях ВСУ расскажет «Радио 1».
Помимо этого, боевики обстреливали Свято-Троицкий храм в пригороде Суджи, в котором прятались 15 священнослужителей. Один из священников записал видео, в котором рассказал о беспрерывном обстреле ВСУ. Всех людей удалось спасти.
Кроме этого, боевики ВСУ специально уничтожают заправки на приграничных территориях в Курской области, чтобы препятствовать эвакуации гражданских. Украинские неонацисты пользуются «средствами огневого поражения».
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ стреляли по мирным жителям в Курске. По ее словам, во время эвакуации украинские военные открыли огонь по автомобилям, что привело к опасной ситуации для покидающих Суджу.
Житель Курской области Владимир Севрюков рассказал, что боевики угрожали расстрелом мирным жителям Курской области, если те будут выходить из своих домов. По его словам, украинские военные повесили флаги на несколько зданий и оставили мирное население в качестве живого щита.
Позже стало известно, что в атаке на Курскую область принимают участие боевики 80-й бригады ВСУ, которая в 2022 году расстреливала сдавшихся и лежащих на земле российских солдат, а также бывшие украинские осуждённые.
Лидер волонтеров Эдгара Бодрова отмечал, что боевики всячески препятствуют эвакуации, например, дают подставные адреса, где якобы она требуется, а на самом деле там ожидает засада.
Помимо этого, врио главы региона предупредил, что противник может облачаться в украденную у россиян одежду и передвигаться на автомобилях с российскими госномерами.
Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию в Курской области на личном контроле.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вылазка Вооруженных сил Украины в Курскую область является террористической акцией, и никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие.
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Главный собор мужского монастыря под Курском сожгли боевики ВСУГлавный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у Суджи в Курской области был разрушен в результате обстрелов ВСУ.
Помимо этого, боевики обстреливали Свято-Троицкий храм в пригороде Суджи, в котором прятались 15 священнослужителей. Один из священников записал видео, в котором рассказал о беспрерывном обстреле ВСУ. Всех людей удалось спасти.
ВСУ сожгли монастырь под Курском
ВСУ расстреляли беременную женщинуУкраинские боевики расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации населения из Суджи. Они вместе с мужем ехали на двух автомобилях из деревни Куриловка в Курск. По дороге они попали под украинский обстрел. Девушка получила ранение, потеряла сознание и врезалась в машину супруга. Спасти её не удалось.
Кроме этого, боевики ВСУ специально уничтожают заправки на приграничных территориях в Курской области, чтобы препятствовать эвакуации гражданских. Украинские неонацисты пользуются «средствами огневого поражения».
Фото: iStock/Narai Chal
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ стреляли по мирным жителям в Курске. По ее словам, во время эвакуации украинские военные открыли огонь по автомобилям, что привело к опасной ситуации для покидающих Суджу.
«Стреляли, стреляли вслед, стреляли… Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», – рассказала она.
Житель Курской области Владимир Севрюков рассказал, что боевики угрожали расстрелом мирным жителям Курской области, если те будут выходить из своих домов. По его словам, украинские военные повесили флаги на несколько зданий и оставили мирное население в качестве живого щита.
Позже стало известно, что в атаке на Курскую область принимают участие боевики 80-й бригады ВСУ, которая в 2022 году расстреливала сдавшихся и лежащих на земле российских солдат, а также бывшие украинские осуждённые.
Лидер волонтеров Эдгара Бодрова отмечал, что боевики всячески препятствуют эвакуации, например, дают подставные адреса, где якобы она требуется, а на самом деле там ожидает засада.
Фото: iStock/Artem Zakharov
Помимо этого, врио главы региона предупредил, что противник может облачаться в украденную у россиян одежду и передвигаться на автомобилях с российскими госномерами.
Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию в Курской области на личном контроле.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вылазка Вооруженных сил Украины в Курскую область является террористической акцией, и никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие.
ВСУ начали грабить частные дома в РоссииУкраинская группировка установила контроль над 28 населенными пунктами в приграничном регионе. ВСУ начали заниматься мародерством на захваченных территориях Курской области. Известно, что они грабят даже участки, где все еще живут люди.
Выносят все подряд: ВСУ начали грабить частные дома в России
ВСУ применили химическое оружие в Курской областиБригада «Россетей» попала под обстрел ВСУ в Беловском районе Курской области, в ходе которого украинские войска выпустили снаряды с химическим оружием. В результате обстрела все выжили, однако отравление получили и сами военные, и полицейские, и глава сельсовета.
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Дарья Осипова