Стало известно, какое решение могут принять США об ударах ВСУ по РФ

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США могут разрешить Киеву пользоваться для ударов по РФ дальнобойными ракетами Франции и Великобритании, но не ракетами американской стороны, пишет издание Times, ссылаясь на источники.
«…США могут не разрешить Украине использовать свою самую дальнобойную версию (американской) баллистической ракеты ATACMS по целям за границей (РФ) в надежде предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта», — сказано в материале.Известно, что до этого обозреватели The Guardian, ссылаясь на источник в британском правительстве, писали, что решение разрешить Киеву использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь РФ уже приняли, но в ближайшее время о нем официально не объявят.
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