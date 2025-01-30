Стало известно, какой регион интересует Трампа больше, чем Ближний Восток

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп стремится вывести свою страну из внешних конфликтов, потому ситуация в Венесуэле может интересовать его больше, чем на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналист Максим Шевченко, отметив, что любая новая война может разрушить планы американского лидера.
«Я думаю, что приход Трампа привел к тому, что Иран отказался от поддержки Асада, чтобы избежать опасного противостояния в Сирии. Напомню, что треть территории Сирии оккупирована американцами, что создает плацдарм для удара по Ирану. По берегам Евфрата размещены американские подразделения с инфраструктурой, ПВО и базами. Для Ирана это была крайне опасная ситуация», — пояснил журналист в беседе со спецкором Pravda.Ru Дарьей Асламовой.В то же время появились новые подробности о сделке ХАМАС и Израиля. Телеканал Asharq со ссылкой на свой источник объявил, что суннитское движение может отказаться от освобождения новой группы заложников, которое намечено на 30 января.
Как сообщают argumenti.ru, ХАМАС может принять такое решение, если Израиль продолжить мешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.
Читайте также:
Названа новая цель Израиля на Ближнем Востоке
Посол в Москве Гальперин: россияне стали возвращаться из Израиля в РФ
Гальперин: Израиль представят на параде Победы 9 мая в Москве
Данил Пономарев