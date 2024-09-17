Морпехи в упор расстреляли позиции боевиков ВСУ под Курском — видео

Идет седьмой день российского контрнаступления в Курской области. Армия России выдавливает противника из российских сел, тем не менее противник не оставляет попыток атаковать наши подразделения. Тем временем штурмовые группы прорываются к центру Торецка и пытаются окружить Угледар.