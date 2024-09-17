Морпехи в упор расстреляли позиции боевиков ВСУ под Курском — видео

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Морпехи ВС России на трофейном бронеавтомобиле «Козак» в упор расстреляли позиции Вооруженных сил Украины в поселке Снагость под Курском. Об этом информирует РИА Новости.
Солдат с позывным «Ливадия» 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе российской группировки войск «Север» рассказал, что боевая задача была забросить штурмовую группу в поселок Снагость.
По его словам, они прикрывали штурмовые группы на багги. Военный отметил, что на «Козаке» был установлен крупнокалиберный пулемет.
Боец добавил, что боевики начали отступать, что позволило штурмовикам легче начать свое продвижение.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Общие потери ВСУ под Курском, по данным МО РФ, составляют почти 14 000 человек, а также более 1500 единиц техники.
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По его словам, они прикрывали штурмовые группы на багги. Военный отметил, что на «Козаке» был установлен крупнокалиберный пулемет.
«На скорости мы влетели в саму деревню, влетели во двор, прикрыли крупнокалиберным пулеметом наши штурмовые группы, что им позволило быстро высадиться, занять свои позиции, оттеснить врага, который начал отступать», — сказал он.
Боец добавил, что боевики начали отступать, что позволило штурмовикам легче начать свое продвижение.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Общие потери ВСУ под Курском, по данным МО РФ, составляют почти 14 000 человек, а также более 1500 единиц техники.
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Дарья Осипова