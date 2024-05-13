Стало известно, когда ЕС начнет меньше помогать Киеву

Фото: iStock/artJazz
Бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу в совместной с экс-чиновниками совета по нацбезопасности США Хансом Биннендийком и Ричардом Хукером статье для журнала Foreign Affairs сообщили, что Страны Европы в случае, если Америка ослабит их поддержку, могут менее охотно оказывать помощь Киеву. Об этом пишет РИА Новости.
Они отметили, что это возможно если на пост президента США вернется Дональд Трамп. По их мнению, его позиция по НАТО и незаинтересованность в поддержке Киева подорвет доверие Европы к американскому лидерству. Они почувствуют себя уязвимыми и станут меньше отправлять Украине свои боеприпасы.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что закроет южную границу страны, если победит на президентских выборах в ноябре. Политик также заверил, что когда он вернется к власти в США, он начнет «самую масштабную в американской истории операцию по депортации».
Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Основными кандидатами считаются Дональд Трамп и Джо Байден.
Читайте также:
Трамп составил план завершения конфликта на Украине
Байден поручил выделить Украине военную помощь в размере $400 млн
FT: Украина начнёт контрнаступление в 2025 году, если Байден будет переизбран
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что закроет южную границу страны, если победит на президентских выборах в ноябре. Политик также заверил, что когда он вернется к власти в США, он начнет «самую масштабную в американской истории операцию по депортации».
Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Основными кандидатами считаются Дональд Трамп и Джо Байден.
Читайте также:
Трамп составил план завершения конфликта на Украине
Байден поручил выделить Украине военную помощь в размере $400 млн
FT: Украина начнёт контрнаступление в 2025 году, если Байден будет переизбран
Дарья Осипова