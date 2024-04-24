ВС РФ показали западные трофеи, захваченные на опорнике ВСУ у Часова Яра — видео

Видео: Telegram-канал Минобороны РФ
Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ показали западное трофейное оружие.
Кадрами делится Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
На видео бойцы ВС РФ показывают американские и канадские штурмовые винтовки, которые находятся на вооружении стран НАТО.
Накануне сообщалось, что российские военнослужащие «с колес» штурмовали позиции ВСУ на восточных окраинах Часова Яра. Как рассказал один из бойцов, боевики ВСУ не сдавались, но по их радиопереговорам было понятно, что воевать они не хотят. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Венное дело» показало горы тел солдат украинских боевиков в лесопосадках под Авдеевкой
Песков: позиция России по санитарной зоне для защиты от ракет ВСУ не изменилась
Российские военные ударили по общежитию ВСУ в Харькове, сообщило подполье
На видео бойцы ВС РФ показывают американские и канадские штурмовые винтовки, которые находятся на вооружении стран НАТО.
Накануне сообщалось, что российские военнослужащие «с колес» штурмовали позиции ВСУ на восточных окраинах Часова Яра. Как рассказал один из бойцов, боевики ВСУ не сдавались, но по их радиопереговорам было понятно, что воевать они не хотят. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Венное дело» показало горы тел солдат украинских боевиков в лесопосадках под Авдеевкой
Песков: позиция России по санитарной зоне для защиты от ракет ВСУ не изменилась
Российские военные ударили по общежитию ВСУ в Харькове, сообщило подполье
Алёна Самарева