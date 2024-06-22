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Стало известно, когда начнутся исследования российской вакцины от рака

Гинбцург: клиничиские исследования вакцин от рака начнутся в следующем году
22 июня 2024, 06:33
Фото: iStock/Alernon77

Фото: iStock/Alernon77

В середине следующего года начнутся первые клинические исследования российской вакцины от рака, ​сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
По его словам, в них будут принимать участие пациенты с онкологическими заболеваниями.

Также он подчеркнул, что в случае успешной отработки технологии вакцина будет применяться для лечения пациентов с немелкоклеточным раком легкого, меланомами, раком поджелудочной железы и определенными видами рака почек.



Ранее стало известно, как мужчина самостоятельно обнаружить рак яичка.

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#онкология
Раскрыто место дислокации наносивших по Энергодару удары бойцов
Рогов: ВСУ бьют по Энергодару из Никополя и Марганца
22 июня 2024, 06:14

Фото: IStock/:Diy1

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о местонахождении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые нанесли удар по Энергодару в Запорожской области. В разговоре с РИА Новости он отметил, что украинские войска атаковали город с правого берега Днепра.
Рогов рассказал, что украинские солдаты запустили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из Никополя.

«Артиллерия бьет из Никополя, Марганца, сел Марьевка, Ильинка, а также Добрая Надежда», — отметил он.

По словам главы общественного движения, Вооруженные силы Украины (ВСУ) осознают, что они намеренно атакуют подстанции и распределительные узлы, которые снабжают электроэнергией мирных жителей, а не военные объекты.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по подстанции «Радуга» в запорожском Энергодаре. В результате атаки был поврежден трансформатор, город остался без воды и света. До этого, 19 июня, боевики Вооруженных сил Украины атаковали беспилотниками другую подстанцию в городе – «Луч».

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#удар
#энергия
#запорожская область
#владимир рогов
#всу
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Американский миллиардер высмеял демократию на Украине
Американский миллиардер Сакс высмеял утверждения о демократии на Украине
22 июня 2024, 06:01

Фото: iStock/Dzmitry Dzemidovich

Американский миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в социальной сети X высмеял утверждения о приверженности демократии на Украине.
Бизнесмен показал 2 фотографии, на обеих изображен украинский флаг. При этом на одной из них написано: «Спасите Украину. Защитите демократию», а надпись на другой гласит: «Верните нам выборы».

«Как все началось. Как все закончилось», – резюмировал Сакс.

Напомним, 31 марта 2024 Украина должна была провести президентские выборы, но лидер страны Владимир Зеленский отменил кампанию, подчеркнув, что выборы на данный момент «не ко времени».

Затем глава государства объявил, что его срок полномочий продолжается. По словам Зеленского, он не сможет оценить качество своей деятельности из этических соображений.

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#выборы
#сша
#владимир зеленский
#украина
#президент
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Белорусский офицер рассказал о жестоком обращении польских силовиков с мигрантами
Белорусский офицер Дмитриев: польские силовики избивают мигрантов
22 июня 2024, 05:48

Фото: iStock/Stadtratte

Польские силовики преследовали и избивали задержанных мигрантов. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.
По его словам, депортированные из Польши мигранты чаще всего жалуются на то, что представители правоохранительных органов используют телескопические дубинки при нанесении побоев.

«Армейцы, которые прибыли на усиление границы, как правило, используют, просто дреколье, которое находят непосредственно в лесу», – рассказал белорусский офицер.

Ранее Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Запрет на пребывание на белорусской границе вступил в силу 13 июня. Утверждается, что причиной запрета стала жалоба польских пограничников, сообщивших об агрессивном поведении мигрантов на белорусской границе.

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#польша
#белоруссия
#мигранты
#граница
#избиение
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Стало известно число избегающих мобилизации украинцев
22 июня 2024, 05:25

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Десятки тысяч украинцев скрываются от мобилизации в стране, потому что не хотят участвовать в конфликте, заявили журналисты американской газеты The New York Times (NYT).
По данным издания, количество участников группы в социальной сети, предупреждающей о мобилизации, насчитывает «десятки тысяч» человек.

Одна из причин, по которой украинские мужчины не решаются сражаться, заключается в том, что бойцов ВСУ отправляют на фронт без надлежащей подготовки. Кроме того, военные аналитики утверждают, что украинские военнослужащие не смогут удерживать позиции из-за отсутствия подготовки.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Торецка Донецкой Народной Республики (ДНР). Парламентарий обвинила в произошедшем командующего объединенным подразделением ВСУ генерала Юрия Соболя.

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#днр
#верховная рада
#украина
#всу
#вс рф
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Президент Венесуэлы заявил о готовящемся госперевороте
Мадуро обвинил оппозиционеров Гонсалеса и Маркеса в подготовке госпереворота
22 июня 2024, 04:10

Фото: сайт Кремля

Оппозиционеры Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, не подписавшие соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов выборов, запланированных на 7 марта в Венесуэле готовят государственный переворот. Об этом заявил президент Николас Мадуро во время трансляции выступления на YouTube-канале политика.
«Вчера мы подписали соглашение ради мира в Венесуэле, уважения к результатам выборов и регулятору. Из десяти кандидатов подписали восемь. Не подписали две марионетки олигархии», – высказался он, обвинив Маркеса и Гонсалеса в намерении подделать результаты и развязать насилие.

Ранее власти Венесуэлы выразили надежду, что страна присоединится к БРИКС в 2024 году. Между тем Мадуро заявил, что страна уже находится на пути к вступлению в БРИКС и вскоре может быть принята в международное объединение.

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#президент
#оппозиция
#выборы
#брикс
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Стало известно о наборе МВД и МЧС обвиняемых на спецоперацию
«Ъ»: вербовкой обвиняемых в зоне СВО занимаются МВД, ФСБ и МЧС
22 июня 2024, 03:30

Фото: iStock/???? ??????

Сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы и Федеральной службы судебных приставов начали вербовку обвиняемых, передает «Коммерсантъ» (Ъ).
По мнению издания, все эти структуры должны наладить активное сотрудничество с военкоматом. Физически здоровые лица, участвующие в уголовных делах, в возрасте от 18 до 65 лет могут проходить службу в зоне СВО.

В настоящее время на военную службу не могут привлекаться фигуранты уголовных дел террористической направленности, дел, связанных с госизменой или шпионажем, а также педофилы.

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#мчс
#мвд
#сво
#тюрьма
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В США заявили об ужесточении Путиным позиции по переговорам с Украиной
RS: Путин ужесточил позицию по переговорам с Украиной
22 июня 2024, 02:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин ужесточил свои позиции на переговорах с Украиной, заявил корреспондент американского издания Responsible Statecraft (RS) Блейз Мэлли, комментируя московскую мирную инициативу.
Он отметил, что в начале спецоперации российский лидер предлагал более умеренные условия прекращения огня. По мнению журналиста, новое предложение Путина является ответом на встречу по Украине в Швейцарии.

14 июня Владимир Путин потребовал соблюдения условий прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Украинская сторона также должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.

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#владимир путин
#херсонская область
#запорожская область
#нато
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Украина планирует провести второй мирный саммит до конца 2024 года
Жовква: Украина желает провести второй мирный саммит до конца 2024 года
22 июня 2024, 02:44

Фото: iStock/sandsun

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев желает организовать второй мирный саммит для решения и урегулирования конфликта с Россией до конца 2024 года, передает «Интерфакс-Украина».
«Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет как можно быстрее мира», – высказался Жовква.

При этом он уточнил, что Украина «точно не хочет мира, основанного на так называемом российском восприятии реальности».

Жовква добавил, что Зеленский может сесть за стол переговоров с Россией «даже завтра», если Российская Федерация выведет свои войска с территории Украины.

14 июня Владимир Путин потребовал соблюдения условий прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Украинская сторона также должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.

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#лнр
#днр
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#россия
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Пушков оценил заявление британского политика об украинском конфликте
Пушков: политик Фарадж не опасается сказать правду о причинах конфликта
22 июня 2024, 02:29

Фото: iSkock/Irina Piskova

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление британского политика Найджела Фараджа, обвинившего Запад в конфликте на Украине.
«По крайней мере один ведущий политик Британии, причем политик самостоятельный, яркий и национальный, (...) не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса и обвинить НАТО в этом кризисе», – заявил сенатор.

Он предположил, что из-за заявлений Фарадж может столкнуться с нападением.

Ранее британский политик обвинил НАТО и Европейский Союз в конфликте на Украине. По его словам, их экспансия дала России повод сказать, что «они снова нападают на нас».

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#великобритания
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