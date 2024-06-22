Стало известно, когда начнутся исследования российской вакцины от рака

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В середине следующего года начнутся первые клинические исследования российской вакцины от рака, сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
По его словам, в них будут принимать участие пациенты с онкологическими заболеваниями.
Также он подчеркнул, что в случае успешной отработки технологии вакцина будет применяться для лечения пациентов с немелкоклеточным раком легкого, меланомами, раком поджелудочной железы и определенными видами рака почек.
Ранее стало известно, как мужчина самостоятельно обнаружить рак яичка.
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Также он подчеркнул, что в случае успешной отработки технологии вакцина будет применяться для лечения пациентов с немелкоклеточным раком легкого, меланомами, раком поджелудочной железы и определенными видами рака почек.
Ранее стало известно, как мужчина самостоятельно обнаружить рак яичка.
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Александр Климов